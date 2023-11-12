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12.11.2023 19:00 - : -
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Италия
12 ноября 2023, 01:09 |
11
0

Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 12 ноября в 19:00 по Киеву

12 ноября 2023, 01:09 |
11
0
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

12 ноября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 12-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Ромой». Старт поединка намечен на 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда в этом сезоне выглядит уж очень нестабильно. Ладно еще Лига чемпионов, где поначалу помогало умение играть до конца. В итоге итальянцы там начали, вырвав ничью дома у Атлетико и вырвав в Глазго победу над Селтиком. Но потом были 1-3 в Нидерландах с Фейеноордом. На своем поле нужно было выигрывать, и это получилось за счет единственного гола своего лидера, Иммобиле. Но особенно серьезно небесно-голубые просели в Серии А. там вице-чемпион стартовал с 3-х побед в 4-х первых поединках (зато были 2-1 на поле Наполи). Казалось бы, потом Маурицио Сарри смог найти рецепт успеха, и в конце сентября - октябре было 4 победы в 5 поединках, в том числе трижды кряду удавалось выигрывать. Но в прошлую пятницу единственный гол Фергюссона принес победу Болонье, отправив столичный гранд снова в середину таблицы.

Рома

Клуб все еще продолжает доверие Моуринью. Хотя казалось сначала, что с сеу Жозе расстанутся после проигрыша в финале Лиге Европы при спаде и в Серии А в розыгрыше 2022/2023. Но Особенный сохранил пост и тогда, когда было 1 очко после 3-х туров Кальчо и 1 победа после 6. Правда, в Лиге Европы джалоросси довольно уверенно преодолевали групповой раунд. Но в четверг Славия в Праге оформила с итальянцами уверенные 2-0. А в октябре Лукаку и компания выиграли трижды в чемпионате. Но потом был матч с Интером, и поражение лидеру первенства 0-1 в Милане. А с Лечче только на 90+ минутах Азмун и Ромелу превратили 0-1 в драматические, но победные 2-1.

Статистика личных встреч

Капитолийское дерби - 1 из наиболее принципиальных в стране. И в прошлом сезоне в нем Сарри оба раза выиграл Моуринью.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество номинальным гостям. Но понятно, то победа нужна обоим - ставим на то, что тут зафиксируют тотал больше 2,0 голов(коэффициент - 1,72).

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Источник Sport.ua
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