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Чемпионат Италии
Монца
11.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Торино
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Италия
11 ноября 2023, 23:42 |
126
0

Ювентус победил Кальяри и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Старая синьора» добыла домашнюю победу

11 ноября 2023, 23:42 |
126
0
Ювентус победил Кальяри и возглавил турнирную таблицу Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября в Турине прошел матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» сыграл с «Кальяри».

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 и временно (до игры «Интера» с «Фрозиноне») вышли на первое место в итальянском чемпионате.

В другом матче игрового дня «Монца» поделила очки с «Торино» – 1:1.

Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур, 11 ноября

Ювентус – Кальяри – 2:1

Голы: Бремер, 60, Ругани, 70 – Доссена, 75.

Монца – Торино – 1:1

Голы: Кальпани, 65 – Илич, 55.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Илич (Торино).
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Ювентус Кальяри Монца Торино чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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