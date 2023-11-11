Ювентус победил Кальяри и возглавил турнирную таблицу Серии А

11 ноября в Турине прошел матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» сыграл с «Кальяри».

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 и временно (до игры «Интера» с «Фрозиноне») вышли на первое место в итальянском чемпионате.

В другом матче игрового дня «Монца» поделила очки с «Торино» – 1:1.

Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур, 11 ноября

Ювентус – Кальяри – 2:1

Голы: Бремер, 60, Ругани, 70 – Доссена, 75.

Монца – Торино – 1:1

Голы: Кальпани, 65 – Илич, 55.

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