Ювентус – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 19:00 по Киеву матч Серии А
11 ноября в Турине пройдет матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» встретится с «Кальяри».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.
«Бьянконери» после одиннадцати сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице Серии А с 26 очками. «Кальяри» идет 11 с 9 баллами.
В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Кальяри» покажет телеканал MEGOGO.
Ювентус – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисты Колоса часто использовали передачи верхом и забили два гола ударами головой
У Аррисабалаги травма отводящей мышцы правого бедра