11 ноября в Турине пройдет матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» встретится с «Кальяри».

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Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

«Бьянконери» после одиннадцати сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице Серии А с 26 очками. «Кальяри» идет 11 с 9 баллами.

В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Кальяри» покажет телеканал MEGOGO.

Ювентус – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция