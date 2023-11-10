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Чемпионат Италии
Ювентус
11.11.2023 19:00 - : -
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 ноября 2023, 22:20 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:27
33
0

Ювентус – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 19:00 по Киеву матч Серии А

10 ноября 2023, 22:20 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:27
33
0
Ювентус – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

11 ноября в Турине пройдет матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» встретится с «Кальяри».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

«Бьянконери» после одиннадцати сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице Серии А с 26 очками. «Кальяри» идет 11 с 9 баллами.

В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Кальяри» покажет телеканал MEGOGO.

Ювентус – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ювентус Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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