Артем КОЗАК: «Другие хотят обыграть нас всеми силами, меня это заводит»

Полузащитник житомирского «Полесья» Артем Козак пообщался с пресс-службой Украинской Премьер-Лиги о выступлениях команды.

- Артем, впереди матч против «Металлиста 1925», где сменился главный тренер, что дает игрокам стимул сыграть лучше. Какую игру вы ожидаете?

- Это будет интересная и агрессивная игра с обеих сторон. «Металлист 1925» любит и умеет играть в футбол. Так же и мы. Поэтому, думаю, эта игра понравится болельщикам и будет носить динамический характер. По крайней мере, я надеюсь.

- В последних матчах вы демонстрируете уверенность в своих действиях и выглядите как один из лидеров команды, в частности, в матче с «Кривбассом». Чувствуете ли вы определенный моральный подъем?

- Обычное состояние, каждый день работаем и двигаемся дальше. Я не чувствую никакого подъема, только думаю о том, что нам нужно выиграть следующий матч.

– Сейчас вы одни из лидеров чемпионата. Влияет ли на ваше моральное состояние понимание, что каждый соперник будет действовать против «Полесья» достаточно агрессивно? Поскольку сегодня взять очки в матче против вас – это ценная победа.

- Интересно, мне нравится, что так говорят, что нас так воспринимают. Остальные команды хотят обыграть нас всеми силами, меня это заводит. Это дополнительный стимул показать себя с лучшей стороны.

- Многие комплименты раздаются в адрес вашего партнера по команде Бени Макуана. По вашему мнению, процесс его адаптации уже завершен?

- Можно сказать, что да. Он адаптировался в коллективе и все уже воспринимают его как близкого друга. У нас нет отчуждений, все в команде общаются очень близко друг с другом. Учитывая это, я думаю, что Бени уже достаточно хорошо адаптировался в команде.

- В этом сезоне вам удалось забить уже трижды в чемпионате. Ставили ли вы перед собой какую-нибудь минимальную планку голов, которые хотели бы забить?

- Меня интересует наш командный результат. Мои персональные достижения ничего не стоят, если не влияют на результат команды. Если мы будем выигрывать и я буду приносить команде пользу, я буду только рад. Если команда движется в правильном направлении, занимает место в верхах турнирной таблицы, то неважно, совершил ли я какое-то результативное действие, или нет, – сказал Казак.