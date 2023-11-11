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  4. Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»
Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 12:02
1018
16

Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»

Главный тренер сборной Украины U-19 – о невызове Даниила Кревсуна

11 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 11 ноября 2023, 12:02
1018
16
Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»
УАФ. Олег Кузнецов

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов прокомментировал невызов команде полузащитника немецкой «Боруссии» Дортмунда Даниила Кревсуна.

– Хотелось бы спросить о Данииле Кревсуне из «Боруссии» Дортмунд U-19, ведь вчера после объявления списка эта тема набрала огласку. Каковы в целом причины этого решения?

– Просто мы не можем за всеми игроками следить. Дошла до меня информация только буквально 2 недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке.

– В целом в молодежных чемпионатах Германии выступает много украинцев. Может, уже прошла какая-то работа, чтобы активизировать скаутинг в этом регионе?

– Еще раз говорю – нам тяжело за этим следить. Сейчас только с августа по инициативе испанского тренера молодежной сборной сделали такой институт скаутов. То есть, за каждой юношеской командой закреплен определенный человек, скаут, который должен следить. И в Украине за игроками определенного возраста, и за границей. Потому только начали этим заниматься. Еще раз говорю, что мы не можем охватить все. Та информация, которая доходит до нас – мы новых игроков пригласили на этот сбор. Я знаю, что и в Польше много и в Венгрии, по всей Европе много футболистов. Но мы физически не можем их всех посмотреть. Одно дело – смотреть то, что присылают и мне, и на службу, нарезки какие-то. Но там ничего не видно и ничего не понятно. Если бы была возможность какой-нибудь сбор провести в Европе и пригласить, то тогда мы бы посмотрели много игроков. А так еще раз говорю, что чисто физически не можем.

– Также интересует ситуация с Андреем Фирманом из «Ювентуса». В прошлом году вы его вызвали в сборную U-17, но сейчас в U-19 он не проходит. Какие причины в этом случае?

– Также, еще раз говорю, те люди, которые рекомендовали – мы прислушивались к ним, брали на элит-раунд в Италию их. То есть, они до этого с нами никаких товарищеских турниров не проводили. И, судя по тому, что мы видели, в Италии они не особенно нам помогли. Тот же Фирман, потом еще был из Милана, или… не помню сейчас уже, один в Ювентусе, один в Милане. Но я бы не сказал, что они были на голову выше футболистов, играющих в Украине. Мы за ними следим, но на сегодняшний момент считаем, что на их позиции есть сильнее игроки в Украине.

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сборная Украины по футболу U-19 Олег Кузнецов Даниил Кревсун Боруссия Дортмунд U-19 чемпионат Германии по футболу
Источник Трибуна
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Комментарии 16
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Gargantua
это какой то позор (((
и человек даже не понимает, какой это профессиональный стыд в таком признаваться
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+4
Тарас Вінцковський
Коментар Кузнєцова засвідчує вкрай низький рівень організації роботи не лише його тренерського штабу, але й інституту юнацьких збірних усіх вікових категорій. Інститут скаутів давно слід було створити, не очікуючи на рекомендації іспанця.
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+3
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Aries2005
Значить ти і твоя команда не повинні бути на тому місці якому є.
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+3
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Skiper99
Дитячий садок, навіть не старша група! Як можна не бачити футболіста, який забив 6 м'ячів, зробив 1 асист за 10 ігор, 90% в основі (інформація з трасфемаркт), в команді яка займає перше місце в бундеслігі ????? Хто з наших краще грає в Європі?
А можливо тут інше питання??? І журналісти нарешті зможуть підняти його? Маленька підказка....."футбольні агенти"!
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+2
VBOLYUVALNIK
Не викликати Кревсуна до молодіжки, це те ж саме що ї не викликати Судакова до основної збірної. 
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+2
anacreon
Я звичайно розумію, що це не головна збірна і вони не можуть виділяти людей, аби ті їздили по Європі і вживу дивилися матчі легіонерів. Їм грошей на це ніхто не дасть. А по телевізору матчі юніорів не показують.
Але річ у тім, що всіх цих легіонерів треба загравати за збірну, аби потім не втратити. І вони мають мати списки всіх, хто кудись прилаштувався в відомі академії топ-чемпів і викликати.
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+1
Swipe
Чим ці профани займаються весь рік, якщо не здатні відстежити гравця молодіжки європейського топ-клубу, про якого регулярно пишуть в новинах? Як так виходить, що купа вболівальників знає про успіхи цього гравця, а ці клоуни з тренерського штабу збірної (sic!) навіть не знають про його існування?
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+1
ostro
Трєнєр навіть згадати прізвище гравця не може.... Сильно! 
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+1
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Лига конференций без динамо
Главное побольше сердец дырнамовских и сыновей суркисов опзжшных ,фу 
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0
AK.228
Ебантяи
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0
VBOLYUVALNIK
Ну а Кревсун прийме громадянство Німеччини, приємного перегляду
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0
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Микола Захарченко
У кожного тренера своє бачення складу збірної , яку йому довірили - він відповідає за результат ... А те , що в нас з'являється багато молодих талантів за кордоном , це приємно . Головне , щоб вони потрапили в майбутньому до розширеного списку основної збірної і звичайно потрібен скаутинг за кордоном для перегляду та подачі інформації тренерам збірних .
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-1
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Теннис
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