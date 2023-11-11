Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов прокомментировал невызов команде полузащитника немецкой «Боруссии» Дортмунда Даниила Кревсуна.

– Хотелось бы спросить о Данииле Кревсуне из «Боруссии» Дортмунд U-19, ведь вчера после объявления списка эта тема набрала огласку. Каковы в целом причины этого решения?

– Просто мы не можем за всеми игроками следить. Дошла до меня информация только буквально 2 недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке.

– В целом в молодежных чемпионатах Германии выступает много украинцев. Может, уже прошла какая-то работа, чтобы активизировать скаутинг в этом регионе?

– Еще раз говорю – нам тяжело за этим следить. Сейчас только с августа по инициативе испанского тренера молодежной сборной сделали такой институт скаутов. То есть, за каждой юношеской командой закреплен определенный человек, скаут, который должен следить. И в Украине за игроками определенного возраста, и за границей. Потому только начали этим заниматься. Еще раз говорю, что мы не можем охватить все. Та информация, которая доходит до нас – мы новых игроков пригласили на этот сбор. Я знаю, что и в Польше много и в Венгрии, по всей Европе много футболистов. Но мы физически не можем их всех посмотреть. Одно дело – смотреть то, что присылают и мне, и на службу, нарезки какие-то. Но там ничего не видно и ничего не понятно. Если бы была возможность какой-нибудь сбор провести в Европе и пригласить, то тогда мы бы посмотрели много игроков. А так еще раз говорю, что чисто физически не можем.

– Также интересует ситуация с Андреем Фирманом из «Ювентуса». В прошлом году вы его вызвали в сборную U-17, но сейчас в U-19 он не проходит. Какие причины в этом случае?

– Также, еще раз говорю, те люди, которые рекомендовали – мы прислушивались к ним, брали на элит-раунд в Италию их. То есть, они до этого с нами никаких товарищеских турниров не проводили. И, судя по тому, что мы видели, в Италии они не особенно нам помогли. Тот же Фирман, потом еще был из Милана, или… не помню сейчас уже, один в Ювентусе, один в Милане. Но я бы не сказал, что они были на голову выше футболистов, играющих в Украине. Мы за ними следим, но на сегодняшний момент считаем, что на их позиции есть сильнее игроки в Украине.