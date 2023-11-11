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  4. ТАЛОВЕРОВ: «Намного счастливее от того, что нам наконец удалось победить»
Лига Европы
11 ноября 2023, 09:40 | Обновлено 11 ноября 2023, 09:55
115
0

ТАЛОВЕРОВ: «Намного счастливее от того, что нам наконец удалось победить»

Украинский защитник – о первом голе в еврокубках

11 ноября 2023, 09:40 | Обновлено 11 ноября 2023, 09:55
115
0
ТАЛОВЕРОВ: «Намного счастливее от того, что нам наконец удалось победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский центральный защитник «ЛАСКа» Максим Таловеров рассказал о своем первом голе в Лиге Европы, который он забил в ворота бельгийского «Юниона».

‒ Ты забил первый гол в карьере на уровне еврокубков. Испытал особые эмоции?

‒ Да, эмоции, конечно, особенные. Но не знаю, поверят мне или нет, но я гораздо счастливее того, что нам наконец удалось победить. Потому что если посмотреть в таблицу группы Лиги Европы, становится ясно, что эта победа нам была нужна, как никогда. Я очень рад, что мне удалось забить второй гол в матче, который стал переломным в пользу моей команды и облегчил нам задачу во втором тайме. В общем от гола эмоции, однозначно, неотразимы, как и от каждого гола. Пока, к сожалению, я не забивал в чемпионате или Кубке Австрии, но буду много работать и верить, что скоро сделаю это и там.

– Опиши забитый гол, которым ты увидел его воочию.

‒ Во первых, скажу, что наша команда очень много работает с тренером по стандартным положениям. И на самом деле этот тренер последние недели был расстроен, потому что мы немало пропускали со стандартов и никак не могли забить с них, хотя действительно уделяли много внимания этому игровому компоненту. Причем так складывалось, что мы пропускали много бессмысленных голов со стандартов еще и на последних минутах. Надеемся, что в этом матче произошел наконец-то переломный момент в этом вопросе. Потому что в матче с «Юнионом» мы все три гола провели со стандартов – пенальти, угловой и штрафной. Думаю, сегодня этот тренер счастлив. А если описывать сам гол — мы разбираем соперников, готовимся, знали, где может возникнуть свободная зона и тренер туда направил меня и еще одного центрального защитника. И как было на установке – Саша Хорват подал, куда нужно, а мне удалось найти место и в нужное время разбежаться, выпрыгнуть и направить мяч в сетку.

‒ Можно ли объяснить этот забитый гол повышенной мотивацией после вызова в сборную?

– Если честно, я на каждую игру выхожу с максимальной мотивацией. И моя главная цель – чтобы моя команда, прежде всего, не пропустила. Мотивация у меня всегда максимальная. Хотя, может быть, энергетически или эмоционально, эта новость действительно дала мне толчок и помогла забить.

‒ Кто-то писал или звонил тебе из действующих игроков сборной?

– Да, общались. В основном это были ребята, с которыми мы были в молодежной сборной. Общались в отличном настроении, они меня поздравили с тем, что наконец-то забил гол, наконец-то сыграл на ноль в еврокубках. У нас есть общий чат, в котором мы много общаемся, поздравляем друг друга с забитыми голами, победами и т.д. Так как всегда в хорошем настроении пообщались и пошли спать.

Напомним, что в итоге «ЛАСК» обыграл «Юнион» со счётом 3:0.

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Источник Украинский футбол
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