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Карпаты-2
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Украина. Вторая лига
11 ноября 2023, 11:23 |
26
0

Вторая лига. Матчи 17-го тура, 11 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 11 ноября видеотрансляцию поединков 17-го тура Второй лиги

11 ноября 2023, 11:23 |
26
0
Вторая лига. Матчи 17-го тура, 11 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Карпаты Львов

11 ноября проходят поединки 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 17-й тур, 11 ноября

  • 12:15. Скала Стрый – Рух-2 Львов
  • 12:30. Локомотив Киев – Реал Фарма
  • 12:45. Чайка – Карпаты-2 Львов
  • 13:15. Нива Винница – Дружба Мировка

Турнирная таблица

12:15. Скала Стрый – Рух-2 Львов

12:30. Локомотив Киев – Реал Фарма

12:45. Чайка – Карпаты-2 Львов

13:15. Нива Винница – Дружба Мировка

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Источник Sport.ua
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