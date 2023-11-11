Украина. Вторая лига11 ноября 2023, 11:23 |
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Вторая лига. Матчи 17-го тура, 11 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 11 ноября видеотрансляцию поединков 17-го тура Второй лиги
11 ноября 2023, 11:23 |
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11 ноября проходят поединки 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 17-й тур, 11 ноября
- 12:15. Скала Стрый – Рух-2 Львов
- 12:30. Локомотив Киев – Реал Фарма
- 12:45. Чайка – Карпаты-2 Львов
- 13:15. Нива Винница – Дружба Мировка
Турнирная таблица
12:15. Скала Стрый – Рух-2 Львов
12:30. Локомотив Киев – Реал Фарма
12:45. Чайка – Карпаты-2 Львов
13:15. Нива Винница – Дружба Мировка
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