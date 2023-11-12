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Локомотив Киев
11.11.2023 16:15 – FT 5 : 0
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
12 ноября 2023, 02:20 | Обновлено 12 ноября 2023, 03:27
38
0

Вторая лига. Киевский Локомотив отгрузил 5 мячей в ворота Реала Фармы

В субботу, 11 ноября, из-за воздушных тревог состоялся лишь 1 матч 17-го тура

12 ноября 2023, 02:20 | Обновлено 12 ноября 2023, 03:27
38
0
Вторая лига. Киевский Локомотив отгрузил 5 мячей в ворота Реала Фармы
ФК Локомотив Киев

В субботу, 11 ноября, из-за воздушных тревог состоялся лишь один матч 17-го тура Второй лиги.

Киевский Локомотив на стадионе УТБ им В.Банникова отгрузил 5 мячей в ворота Реала Фармы (5:0).

Другие матчи тура пройдут в воскресенье, 12 ноября.

Вторая лига. 17-й тур, 11 ноября

Локомотив (Киев) – Реал Фарма (Одесса) – 5:0

Голы: Кратов, 29, Мельниченко, 49, Богдан, 54, Каранга, 66, Сахненко, 69

Турнирная таблица

Видеозапись матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сахненко (Локомотив Киев).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Каранга (Локомотив Киев).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Богдан (Локомотив Киев).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мельниченко (Локомотив Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Магомед Кратов (Локомотив Киев).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Локомотив Киев
Источник Sport.ua
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