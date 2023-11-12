Вторая лига. Киевский Локомотив отгрузил 5 мячей в ворота Реала Фармы

В субботу, 11 ноября, из-за воздушных тревог состоялся лишь один матч 17-го тура Второй лиги.

Киевский Локомотив на стадионе УТБ им В.Банникова отгрузил 5 мячей в ворота Реала Фармы (5:0).

Другие матчи тура пройдут в воскресенье, 12 ноября.

Вторая лига. 17-й тур, 11 ноября

Локомотив (Киев) – Реал Фарма (Одесса) – 5:0

Голы: Кратов, 29, Мельниченко, 49, Богдан, 54, Каранга, 66, Сахненко, 69

Турнирная таблица

Видеозапись матча