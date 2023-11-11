Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 11 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Солов'ян, представляющий город Киев.

Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Верес».