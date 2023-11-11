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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 02:18 |
37
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес

Игра начнется 11 ноября в 17:00

11 ноября 2023, 02:18 |
37
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес
НК Верес

В субботу, 11 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Солов'ян, представляющий город Киев.

Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Верес».

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Источник Sport.ua
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