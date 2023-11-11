Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 02:18 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес
Игра начнется 11 ноября в 17:00
11 ноября 2023, 02:18 |
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В субботу, 11 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра будет судить Александр Солов'ян, представляющий город Киев.
Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Верес».
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