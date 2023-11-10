Украина vs Нидерланды. Боевое крещение Калининой

11 и 12 ноября состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сыграют женские сборные Украины и Нидерландов по теннису.

Жребий в которой раз подряд за последние годы определил Украину хозяйкой матчевой встречи, но из-за российского вторжения нам снова приходится играть номинально домашнюю встречу на нейтральной территории. На этот раз это будет SEB Arena в Вильнюсе (Литва).

Кто будет играть?

В предстоящей встрече в составе украинской сборной не сможет сыграть первая ракетка Украины Элины Свитолина, которая все еще на начала тренировочный процесс после травмы голеностопа. Это повреждение не позволило ей ярко завершить первый сезон после возвращения из декрета. Также в заявку не попала и Марта Костюк, недавно она отгуляла свадьбу. Кажется, не все остались довольны этим решением. Третья на данный момент ракетка Украины Леся Цуренко в последнее время за сборную не играет, поэтому удивляться ее отсутствию точно не стоит.

Есть и приятные новости: впервые защищать цвета национальной команды будет Ангелина Калинина. Между прочим, ей уже 26 лет – не самое ранее время для дебюта. Уроженка Новой Каховки до этого почему-то отказывалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг, но на этот раз все сложилось. Ее присутствие – наш главный козырь в игре с нидерландками.

Состав сборной Украины:

Ангелина Калинина (№27 WTA, №141 WTA парный)

Даяна Ястремская (№106 WTA, №728 WTA парный)

Катарина Завацкая (№154 WTA, №604 WTA парный)

Людмила Киченок (№35 WTA парный)

Надежда Киченок (№53 WTA парный)

Капитан: Михаил Филима

Что касается сборной Нидерландов, то наиболее известными теннисистками в их составе являются первый номер Аранча Рус и опытная парница Деми Схюрс. Рус – это та самая «читерша», которая в 2019 году вошла в топ-100 благодаря частым победам на 25-тысячниках. На соревнованиях категории ITF W25 у нее было 63 выигрыша в 68 матчах, а также 10 титулов за сезон. В тот год она в общем сыграла 104 поединка, выиграв 78 из них (54 победы были добыты на грунте). В последующие годы Аранча выигрывала более крупные турниры ITF, а в этом сезоне поднялась на новый уровень, взяв титул на соревнованиях WTA 250 в Гамбурге, а также поднявшись в первую полусотню мирового рейтинга. На хардовых покрытиях самый большой титул – 50-тысячник ITF в 2009 году.

Второй номер сборной Нидерландов, Сюзан Ламенс, больше знакома украинским болельщикам по матчам с Дарьей Снигур, но она успела сыграть и с Калининой. Представляет гораздо меньшую угрозу, чем Рус, но возвращать мяч умеет хорошо. Во второй половине прошлого месяца играла в полуфинале хардового 100-тысячника ITF в Великобритании, это серьезный уровень. Если у условной Ястремской не полетит, то могут быть большие проблемы. Кстати, не совсем понятно, почему вторым номером не поставили Арианне Хартоно, но капитану, конечно же, виднее. Возможно, тактически берегут на второй день под второго номера украинской сборной. Сейчас Хартоно записана на парный матч с Деми Схюрс, очень не хотелось бы, чтобы судьба матча решалась в пятой встрече. Схюрс входит в топ-20 парного рейтинга, Рус – в сотне, поэтому фаворитами в том матче мы не будем, какой бы дуэт не выставили.

Состав сборной Нидерландов:

Аранча Рус (№51 WTA, №86 WTA парный)

Арианне Хартоно (№180 WTA, №192 WTA парный)

Сюзан Ламменс (№218 WTA, №220 WTA парный)

Деми Схюрс (№19 WTA парный)

Капитан: Элизе Тамаела

В какой форме украинки?

На самом деле, здесь все не очень. Калинина и Ястремская не играли официальные матчи около месяца. Даяна в этот промежуток еще и почти две недели занималась восстановительными процедурами. У соперниц около двух недель простоя или отдыха. Но капитан сборной Украины Михаил Филима признался, что уровень игры украинок на тренировках ему понравился, это не может не радовать.

Матчи между собой

Сборные Украины и Нидерландов ранее встречались еще в 2004 году в рамках зональных соревнований на грунтовых кортах в Афинах. Нынешний капитан оранжевых Элизе Тамаела тогда уступила Юлии Бейгельзимер, а Елена Татаркова обыграла Михаэллу Крайчек. В парной встрече украинки Ольга Савчук и Мария Корытцева уступили, но на общий результат это не повлияло.

За что борются команды?

Победитель этой встречи в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финал года. Проигравшая команда – отправится покорять зональные турниры в Первой группе. Отметим, что в прошлом году на стадии плей-офф мы оказались сильнее команды Японии (3-1), а в апреле 2023-го уступили сборной Чехии (1-3).

Расписание матчей

Первый день (суббота, 11 ноября)

12:00. Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс

14:00*. Даяна Ястремская – Аранча Рус

Второй день (воскресенье, 12 ноября)

12:00. Ангелина Калинина – Аранча Рус

14:00*. Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс

16:00*. Людмила Киченок / Надежда Киченок – Арианне Хартоно / Деми Схюрс

* – ориентировочное время

Прогноз

Для нас очень важно, чтобы в первом матче Калинина совладала с нервами и обыграла второй номер команды соперниц. Результат второго матча в таком случае будет не так важен, хотя и его хотелось бы выиграть. 2:0 после первого дня – это будет очень сильно, ведь во второй день мы будем фаворитами в обоих одиночных встречах. Но не в паре, которая играется последней, затягивать опасно. В украинской сборной это хорошо понимают, поэтому верим в наших девушек, которые в последние годы радуют нас, иногда даже прыгая выше головы. На этот раз этого делать не нужно, в этом и таится вся опасность.

Прогноз Sport.ua: Победа сборной Украины со счетом 3:1