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Чемпионат Украины
Полесье
11.11.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 20:29 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:46
149
0

Полесье – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 15:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги

10 ноября 2023, 20:29 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:46
149
0
Полесье – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 11 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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