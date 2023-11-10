В субботу, 11 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».