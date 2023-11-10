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Украина. Премьер лига10 ноября 2023, 20:29 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:46
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Полесье – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 15:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги
10 ноября 2023, 20:29 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:46
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В субботу, 11 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Полесье» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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