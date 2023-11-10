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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 17:20 |
208
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925

В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

10 ноября 2023, 17:20 |
208
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
ФК Полесье

В субботу, 11 ноября, пройдет матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Житомире на стадионе «Центральный» и судить его будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало матча в 15.00.

«Полесье» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.

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Полесье – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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