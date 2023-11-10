Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 11 ноября, пройдет матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Металлист 1925».
Поединок состоится в Житомире на стадионе «Центральный» и судить его будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало матча в 15.00.
«Полесье» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Аррисабалаги травма отводящей мышцы правого бедра
Румынский специалист заявил, что в интервью росСМИ рассказывал только про футбол