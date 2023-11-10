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Лига конференций
10 ноября 2023, 15:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 16:04
447
1

Александр КУЧЕР: «После первого тайма в матче Зари все было понятно»

Экс-наставник «Днепра-1» – о матче «Заря» - «Маккаби» Т-А

10 ноября 2023, 15:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 16:04
447
1
Александр КУЧЕР: «После первого тайма в матче Зари все было понятно»
ua-football.com

«Заря» в поединке четвертого тура Лиги конференций уступила главному конкуренту в борьбе за выход из группы – «Маккаби» из Тель-Авива (1:3). Неудачный поединок украинской команды в еврокубке прокомментировал экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер.

«Обе команды являются, что называется, играющими – они любят играть с мячом. Матч получился интересным, у каждого из соперников было достаточно моментов для взятия ворот. Во время атак у «Зари» возникали хорошие голевые возможности, команда могла забивать, но... А вот в обороне было трудно, и мы видели, что какими-то статичными были защитники. Были забросы в штрафную луганчан, после одного из которых один игрок «Маккаби» забивает мяч, когда четверо защитников смотрят на него.

Слишком уж большие у «Зари» были проблемы в обороне. После этих ошибок уже по завершении первого тайма все было понятно. Во второй половине встречи израильская команда играла «по счету» и в этой ситуации что-то исправить луганчанам было трудно. Да, один гол в их исполнении не был засчитан, потом забили еще один мяч, но изменить что-то на большее «Заре» не удалось», – сказал Александр Кучер.

Отметим, что после матча появилась информация, что наставник луганчан Валерий Кривенцов покинет команду.

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Александр Кучер Заря Луганск Заря - Маккаби Т-А
Источник UA-Football
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BekXan
Та ні хлопче пора тобі покинути і Зорю.
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