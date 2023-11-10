Александр КУЧЕР: «После первого тайма в матче Зари все было понятно»

«Заря» в поединке четвертого тура Лиги конференций уступила главному конкуренту в борьбе за выход из группы – «Маккаби» из Тель-Авива (1:3). Неудачный поединок украинской команды в еврокубке прокомментировал экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер.

«Обе команды являются, что называется, играющими – они любят играть с мячом. Матч получился интересным, у каждого из соперников было достаточно моментов для взятия ворот. Во время атак у «Зари» возникали хорошие голевые возможности, команда могла забивать, но... А вот в обороне было трудно, и мы видели, что какими-то статичными были защитники. Были забросы в штрафную луганчан, после одного из которых один игрок «Маккаби» забивает мяч, когда четверо защитников смотрят на него.

Слишком уж большие у «Зари» были проблемы в обороне. После этих ошибок уже по завершении первого тайма все было понятно. Во второй половине встречи израильская команда играла «по счету» и в этой ситуации что-то исправить луганчанам было трудно. Да, один гол в их исполнении не был засчитан, потом забили еще один мяч, но изменить что-то на большее «Заре» не удалось», – сказал Александр Кучер.

Отметим, что после матча появилась информация, что наставник луганчан Валерий Кривенцов покинет команду.