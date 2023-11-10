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  4. Источник: Кривенцов покинет Зарю после поражения от Маккаби
Лига конференций
10 ноября 2023, 09:17 |
482
3

Источник: Кривенцов покинет Зарю после поражения от Маккаби

Луганский клуб во второй раз в сезоне попрощается с главным тренером

10 ноября 2023, 09:17 |
482
3
Источник: Кривенцов покинет Зарю после поражения от Маккаби
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов покинет луганскую команду. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

«Вчера вечером после поражения «Зари» от «Маккаби» в матче Лиги конференций было принято решение об отставке Валерия Кривенцова. Луганский клуб проиграл тель-авивскому, совершив 23 удара по воротам (14 – в створ) против 13 (7) – у соперника.

К следующему матчу УПЛ против «ЛНЗ» (матч состоится в воскресенье – во Львове) команду будет готовить теперь уже экс-ассистент двух последних тренеров клуба Младен Бартулович. Ожидается, что в статусе «и.о.» он проработает как минимум до конца первого круга», – сказано в сообщении.

Отметим, что Кривенцов возглавил луганчан 9 сентября в разгар сезона после отставки Ненада Лалатовича. Под его руководством команда провела 11 матчей (3 победы, 3 ничьих и 5 поражений).

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ТаТоТаке Заря Луганск пресс-конференция Валерий Кривенцов Маккаби Тель-Авив Лига конференций Заря - Маккаби Т-А
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
не справедливо по отношению к Кривенцову, но Бартуловичу давно надо дать шанс
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potemkin78
там у Шахтёра тренер освободился, если шо
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