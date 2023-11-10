Источник: Кривенцов покинет Зарю после поражения от Маккаби
Луганский клуб во второй раз в сезоне попрощается с главным тренером
Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов покинет луганскую команду. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
«Вчера вечером после поражения «Зари» от «Маккаби» в матче Лиги конференций было принято решение об отставке Валерия Кривенцова. Луганский клуб проиграл тель-авивскому, совершив 23 удара по воротам (14 – в створ) против 13 (7) – у соперника.
К следующему матчу УПЛ против «ЛНЗ» (матч состоится в воскресенье – во Львове) команду будет готовить теперь уже экс-ассистент двух последних тренеров клуба Младен Бартулович. Ожидается, что в статусе «и.о.» он проработает как минимум до конца первого круга», – сказано в сообщении.
Отметим, что Кривенцов возглавил луганчан 9 сентября в разгар сезона после отставки Ненада Лалатовича. Под его руководством команда провела 11 матчей (3 победы, 3 ничьих и 5 поражений).
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