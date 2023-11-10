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Другие новости
10 ноября 2023, 13:16 |
1508
14

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»

Легендарный румынский специалист не перестает удивлять...

10 ноября 2023, 13:16 |
1508
14
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Легендарный 78-летний румынский специалист и бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал интервью росСМИ.

Мирча верит, что россия вернется в еврокубки, а также заявил, что поддерживает связь с некоторыми игроками из «зенита» сезона 2016/17, который он и возглавлял в то время:

— С кем-то поддерживаете связь из вашего «зенита»?

— Да – с Дзюбой, Луневым. Иногда общаюсь с Тимощуком, с Семаком. С теплотой вспоминаю то время, когда я тренировал «зенит». Кстати, я был на матче «зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче».

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ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Динамо Киев Шахтер Донецк завершение карьеры назначение тренера Мирча Луческу Зенит Санкт-Петербург Артем Дзюба Анатолий Тимощук Сергей Семак
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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GREEN DAY belokon
Странные интервью Луческу пошли, без видео, источник сомнительный, как будто задача просто обгадить. 
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+1
Злий Глобинець
Ноу коммент. Я б ще якось зрозумів, коли б це було до повномасштабного вторгнення. А зараз - ганьба та й годі
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0
Galex
Мабуть на румунський мові?
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0
Xvalenok03
Зачем эти вбросы? Кому-то хочется обгадить луческу?
Потому-что из кусочков которые спорт.юа здесь пишет непонятно кому и когда он давал интервью. Тем более источник на который ссылается спорт.юа - это само спорт.юа.
При всей симпатии и антипатии к луческу это весьма странно и гадко выглядит.
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0
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Лига конференций без динамо
После того как потренировал динамо опзж суркисов у цыгана совсем крыша поехала 
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0
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pytlak1990
За такі висловлювання, треба позбавити цього недотренера всіх трофеїв отриманих в Українському футболі! Дебіл
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-1
Український Крим
Допоміг Анатолє Тимошеску отримати громадянство Румунії? ось це цікаве питання цигану
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-1
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