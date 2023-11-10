Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»
Легендарный румынский специалист не перестает удивлять...
Легендарный 78-летний румынский специалист и бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал интервью росСМИ.
Мирча верит, что россия вернется в еврокубки, а также заявил, что поддерживает связь с некоторыми игроками из «зенита» сезона 2016/17, который он и возглавлял в то время:
— С кем-то поддерживаете связь из вашего «зенита»?
— Да – с Дзюбой, Луневым. Иногда общаюсь с Тимощуком, с Семаком. С теплотой вспоминаю то время, когда я тренировал «зенит». Кстати, я был на матче «зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче».
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Потому-что из кусочков которые спорт.юа здесь пишет непонятно кому и когда он давал интервью. Тем более источник на который ссылается спорт.юа - это само спорт.юа.
При всей симпатии и антипатии к луческу это весьма странно и гадко выглядит.