Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»

Легендарный 78-летний румынский специалист и бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал интервью росСМИ.

Мирча верит, что россия вернется в еврокубки, а также заявил, что поддерживает связь с некоторыми игроками из «зенита» сезона 2016/17, который он и возглавлял в то время:

— С кем-то поддерживаете связь из вашего «зенита»?

— Да – с Дзюбой, Луневым. Иногда общаюсь с Тимощуком, с Семаком. С теплотой вспоминаю то время, когда я тренировал «зенит». Кстати, я был на матче «зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче».