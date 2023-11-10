ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»

Легендарный 78-летний румынский специалист и бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал интервью росСМИ.

Мирча не исключил вариант продолжения тренерской карьеры в россии, а также сделал несколько странное заявление:

— Следите за «зенитом»?

— Да! Я радуюсь успехам Семака [наставник «зенита»]. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации...



Но я слежу за успехами Сергея! У него все в порядке. Семак – отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро все закончится, в Украине будут играть с болельщиками, россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму.

Мирча руководил «зенитом» в сезоне 2016/17, после чего был уволен из питерского клуба.