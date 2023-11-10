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10 ноября 2023, 13:01 |
2882
6

ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»

Странное заявление Мирчи, который на болотах провел всего один сезон

10 ноября 2023, 13:01 |
2882
6
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Легендарный 78-летний румынский специалист и бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал интервью росСМИ.

Мирча не исключил вариант продолжения тренерской карьеры в россии, а также сделал несколько странное заявление:

— Следите за «зенитом»?

— Да! Я радуюсь успехам Семака [наставник «зенита»]. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации...

Но я слежу за успехами Сергея! У него все в порядке. Семак – отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро все закончится, в Украине будут играть с болельщиками, россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму.

Мирча руководил «зенитом» в сезоне 2016/17, после чего был уволен из питерского клуба.

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Мирча Луческу Зенит Санкт-Петербург Динамо Киев Шахтер Донецк завершение карьеры назначение тренера
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрей Залищук
все ясно з дідом, я сподіваюся, що кацапів ніколи не повернуть в УЄФА принаймні, хай в Азії сволочі грають
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+4
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Віктор Коробка
На жаль, для більшості европейців, я вже мовчу про Америку, наша війна - це якесь непорозуміння, яке заважає жити, як раніше. Навіть для таких, як Луческу, який стільки років працював в Україні. Шановні! Якось дуже швидко ви забули події 80-річної давнини! На Гітлера та нацизм/фашизм ви чомусь інакше реагуєте, чим на пуйло та рашизм. Чи Буча - то інше? Дивіться, як би черговий фюрер не змусив вас ремонтувати бомбосховища!
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+2
Український Крим
Працював на російських олігархів Суркісів і Ахмєтова, от вам і результат! Що він ще міг сказати? Що в Україні війна? Чи що Тимощук ( він же Анатолє Тімошеску) отримав громадянство Румунії для уникнення санкцій? Чи що Газпром, де він працював, спонсор кремля?
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0
Лига конференций без динамо
После того как потренировал динамо опзж суркисов у цыгана совсем крыша поехала   
Ответить
-1
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