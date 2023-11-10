Заря забила 60-й мяч в еврокубках
Луганчане потерпели 10-е поражение на своем поле
Мяч, забитый Даниилом Алефиренко в матче с «Маккаби» (1:3), стал 60-м для «Зари» в еврокубковых турнирах. 48 раз луганчане поражали ворота соперников в Лиге Европы, 9 – в Лиге конференций и 3 – в Кубке чемпионов. 31 гол черно-бело-красные записали в свой актив дома и 29 – в гостях. «Заря» забивала командам из 22-х стран. Чаще всего бельгийцам – 6 мячей, албанцам, нидерландцам и норвежцам – по 5.
Список лучших бомбардиров луганчан на международной арене возглавляют Руслан Малиновский – 6 голов, Артем Громов – 5, Аллахьяр Сайядманеш и Желько Любенович – по 3.
Между тем «Заря» в поединке с «желтыми дьяволами» отметила еще несколько юбилеев, правда куда менее радостными. Черно-бело-красные потерпели 10-е поражение в еврокубках на своем поле (ЛЕ - 7, ЛК - 2, КЧ - 1). Первый гол Дора Переца оказался 80-м, пропущенным луганчами от всех соперников, а мяч, забитый Дерриком Люккассеном, – 10-м, пропущенным в баталиях с израильтянами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Зари в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
19.09.1973
|
КЧ
|
1/16
|
Владимир БЕЛОУСОВ
|
АПОЭЛ (д)
|
24' (1:0)
|
2:0
|
10-й
|
07.08.2014
|
ЛЕ
|
КР3
|
Никита КАМЕНЮКА
|
Мольде (г)
|
2' (1:0)
|
2:1
|
20-й
|
16.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Шарлеруа (д)
|
90+3' (3:0)
|
3:0
|
30-й
|
16.08.2018
|
ЛЕ
|
КР3
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Брага (г)
|
83' (2:2)
|
2:2
|
40-й
|
29.08.2019
|
ЛЕ
|
КР4
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Эспаньол (д)
|
58' (1:1)
|
2:2
|
50-й
|
16.09.2021
|
ЛК
|
ГТ
|
Артем ГРОМОВ
|
Буде/Глимт (г)
|
90+1' (1:3)
|
1:3
|
60-й
|
09.11.2023
|
ЛК
|
ГТ
|
Даниил АЛЕФИРЕНКО
|
Маккаби Т-А (д)
|
74' (1:3)
|
1:3
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;
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