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Лига конференций
10 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:48
115
0

Заря забила 60-й мяч в еврокубках

Луганчане потерпели 10-е поражение на своем поле

10 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:48
115
0
Заря забила 60-й мяч в еврокубках
ФК Заря. Даниил Алефиренко

Мяч, забитый Даниилом Алефиренко в матче с «Маккаби» (1:3), стал 60-м для «Зари» в еврокубковых турнирах. 48 раз луганчане поражали ворота соперников в Лиге Европы, 9 – в Лиге конференций и 3 – в Кубке чемпионов. 31 гол черно-бело-красные записали в свой актив дома и 29 – в гостях. «Заря» забивала командам из 22-х стран. Чаще всего бельгийцам – 6 мячей, албанцам, нидерландцам и норвежцам – по 5.

Список лучших бомбардиров луганчан на международной арене возглавляют Руслан Малиновский – 6 голов, Артем Громов – 5, Аллахьяр Сайядманеш и Желько Любенович – по 3.

Между тем «Заря» в поединке с «желтыми дьяволами» отметила еще несколько юбилеев, правда куда менее радостными. Черно-бело-красные потерпели 10-е поражение в еврокубках на своем поле (ЛЕ - 7, ЛК - 2, КЧ - 1). Первый гол Дора Переца оказался 80-м, пропущенным луганчами от всех соперников, а мяч, забитый Дерриком Люккассеном, – 10-м, пропущенным в баталиях с израильтянами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Зари в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

19.09.1973

КЧ

1/16

Владимир БЕЛОУСОВ

АПОЭЛ (д)

24' (1:0)

2:0

10-й

07.08.2014

ЛЕ

КР3

Никита КАМЕНЮКА

Мольде (г)

2' (1:0)

2:1

20-й

16.08.2015

ЛЕ

КР3

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Шарлеруа (д)

90+3' (3:0)

3:0

30-й

16.08.2018

ЛЕ

КР3

Александр КАРАВАЕВ

Брага (г)

83' (2:2)

2:2

40-й

29.08.2019

ЛЕ

КР4

Богдан ЛЕДНЕВ

Эспаньол (д)

58' (1:1)

2:2

50-й

16.09.2021

ЛК

ГТ

Артем ГРОМОВ

Буде/Глимт (г)

90+1' (1:3)

1:3

60-й

09.11.2023

ЛК

ГТ

Даниил АЛЕФИРЕНКО

Маккаби Т-А (д)

74' (1:3)

1:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;

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Источник Sport.ua
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