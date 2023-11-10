Заря забила 60-й мяч в еврокубках

Мяч, забитый Даниилом Алефиренко в матче с «Маккаби» (1:3), стал 60-м для «Зари» в еврокубковых турнирах. 48 раз луганчане поражали ворота соперников в Лиге Европы, 9 – в Лиге конференций и 3 – в Кубке чемпионов. 31 гол черно-бело-красные записали в свой актив дома и 29 – в гостях. «Заря» забивала командам из 22-х стран. Чаще всего бельгийцам – 6 мячей, албанцам, нидерландцам и норвежцам – по 5.

Список лучших бомбардиров луганчан на международной арене возглавляют Руслан Малиновский – 6 голов, Артем Громов – 5, Аллахьяр Сайядманеш и Желько Любенович – по 3.

Между тем «Заря» в поединке с «желтыми дьяволами» отметила еще несколько юбилеев, правда куда менее радостными. Черно-бело-красные потерпели 10-е поражение в еврокубках на своем поле (ЛЕ - 7, ЛК - 2, КЧ - 1). Первый гол Дора Переца оказался 80-м, пропущенным луганчами от всех соперников, а мяч, забитый Дерриком Люккассеном, – 10-м, пропущенным в баталиях с израильтянами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Зари в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 19.09.1973 КЧ 1/16 Владимир БЕЛОУСОВ АПОЭЛ (д) 24' (1:0) 2:0 10-й 07.08.2014 ЛЕ КР3 Никита КАМЕНЮКА Мольде (г) 2' (1:0) 2:1 20-й 16.08.2015 ЛЕ КР3 Руслан МАЛИНОВСКИЙ Шарлеруа (д) 90+3' (3:0) 3:0 30-й 16.08.2018 ЛЕ КР3 Александр КАРАВАЕВ Брага (г) 83' (2:2) 2:2 40-й 29.08.2019 ЛЕ КР4 Богдан ЛЕДНЕВ Эспаньол (д) 58' (1:1) 2:2 50-й 16.09.2021 ЛК ГТ Артем ГРОМОВ Буде/Глимт (г) 90+1' (1:3) 1:3 60-й 09.11.2023 ЛК ГТ Даниил АЛЕФИРЕНКО Маккаби Т-А (д) 74' (1:3) 1:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;