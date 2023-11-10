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Лига конференций
10 ноября 2023, 11:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:29
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Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря катастрофически играла в центре защиты»

Экс-наставник луганчан – об игре украинцев в Лиге конференций

10 ноября 2023, 11:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:29
235
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Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря катастрофически играла в центре защиты»
Getty Images/Global Images Ukraine

В польском Люблине футболисты «Зари» в очередном поединке группового турнира Лиги конференций уступили «Маккаби» из Тель-Авива – 1:3.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший главный тренер луганчан Анатолий Чанцев рассказал, что помешало номинальным хозяевам сыграть лучше:

- Перед матчем я выше оценивал шансы «Зари». Все же, из-за конфликта с Палестиной чемпионат Израиля приостановлен и нехватка игровой практики должна была негативно сказаться на спортивной форме футболистов «Маккаби».

- Почему «Маккаби» обеспечил себе комфортное преимущество в счете еще в первом тайме?
- В футболе почти все закономерно. Еще календарные поединки «Зари» в чемпионате УПЛ показывали, что у луганчан уязвимое место – в центре обороны. Вот этими пробелами в защитных редутах опытные футболисты «Маккаби» воспользовались мастерски. Особенно показательными были 2 и 3 забитые мячи, когда игрок гостей Перец подключался из глубины поля и, оставшись без опеки, спокойно поражал цель. А стопперы Джордан и Батагов пребывали в роли сторонних наблюдателей. Да и кипер Турбаевский не продемонстрировал умения «читать» игру в этих эпизодах и, как завороженный стоял на линии ворот.

- Все ли так было безнадежно для «Зари» во вчерашнем противостоянии?
- Мне понравилось, как луганчане быстро преодолевали расстояние от обороны до чужих ворот, динамика в их наступлении. Они нанесли 14 ударов в створ ворот гостей, но, повторяю, все сводила на нет катастрофическая игра в центре защиты. Ведь гости могли забить еще, хотя следует отдать должное и их вратарю Москере, который выручил в нескольких эпизодах.

- Сейчас турнирное положение «Зари» значительно усложнилось?
- Однако оно еще не критическое. Прежде всего, следует серьезно поработать над ошибками в обороне, а атакующий потенциал луганчан дает основания надеяться, что забитые мячи от них никуда не денутся. Вот только «Заря» уже не имеет права на ошибку. Иначе о выходе в следующий раунд можно забыть. И начинать наверстывать упущенное надо уже 25 ноября с победы над вчерашним обидчиком в перенесенном поединке первого круга, – сказал Чанцев.

Ранее стало известно, что главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов может покинуть луганскую команду после поражения в еврокубках.

По теме:
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Источник: Кривенцов покинет Зарю после поражения от Маккаби
Анатолий Чанцев инсайд Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Заря - Маккаби Т-А
Источник Sport.ua
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john
дивився гру, багато чув від експертів що Зоря показує гарний футбік, так ось не помітив, сорі, дуже нагадало дніпро-1 або динамо в еврокубках 
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