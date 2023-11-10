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  4. ВИДЕО. Луис Суарес за 19 минут оформил хет-трик в матче с Ботафого
Бразилия
10 ноября 2023, 11:19 |
729
1

ВИДЕО. Луис Суарес за 19 минут оформил хет-трик в матче с Ботафого

Уругвайский нападающий помог своей команде избежать поражения в чемпионате Бразилии

10 ноября 2023, 11:19 |
729
1
ВИДЕО. Луис Суарес за 19 минут оформил хет-трик в матче с Ботафого
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В четверг вечером бразильский «Гремио» сражался с «Ботафого» в матче чемпионата Бразилии.

После первого тайма «Гремио» проигрывал со счетом 1:3, но опытный уругвайский форвард Луис Суарес сумел наказать «Ботафого».

Бывший звездный игрок «Ливерпуля» и «Барселоны» забил на 50-й минуте, а еще через четыре минуты счет стал 3:3. На 69-й минуте Суарес оформил хет-трик, и «Гремио» одержал блестящую волевую победу со счетом 4:3.

Ожидается, что Суарес присоединится к бывшему игроку «Барселоны» Месси в «Интер» Лионеля Майами перед сезоном MLS 2024 года. Суарес уже согласился на однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

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Луис Суарес Гремио Ботафого видео чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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