ВИДЕО. Луис Суарес за 19 минут оформил хет-трик в матче с Ботафого

В четверг вечером бразильский «Гремио» сражался с «Ботафого» в матче чемпионата Бразилии.

После первого тайма «Гремио» проигрывал со счетом 1:3, но опытный уругвайский форвард Луис Суарес сумел наказать «Ботафого».

Бывший звездный игрок «Ливерпуля» и «Барселоны» забил на 50-й минуте, а еще через четыре минуты счет стал 3:3. На 69-й минуте Суарес оформил хет-трик, и «Гремио» одержал блестящую волевую победу со счетом 4:3.

Ожидается, что Суарес присоединится к бывшему игроку «Барселоны» Месси в «Интер» Лионеля Майами перед сезоном MLS 2024 года. Суарес уже согласился на однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.