Таловеров попал в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored

Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров вошел в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы по версии статистического портала WhoScored.

У 23-летнего игрока один из самых высоких рейтингов в символической команде.

Отметим, что 9 ноября состоялся матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором ЛАСК принимал на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0). Таловеров забил второй гол своей команды, который стал для него дебютным в австрийском клубе.

Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК