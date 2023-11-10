Таловеров попал в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored
Максим отличился в матче против бельгийского «Юнион Сент-Жилуаза»
Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров вошел в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы по версии статистического портала WhoScored.
У 23-летнего игрока один из самых высоких рейтингов в символической команде.
Отметим, что 9 ноября состоялся матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором ЛАСК принимал на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0). Таловеров забил второй гол своей команды, который стал для него дебютным в австрийском клубе.
Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
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