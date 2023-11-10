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  4. Таловеров попал в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored
Лига Европы
10 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:24
187
1

Таловеров попал в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored

Максим отличился в матче против бельгийского «Юнион Сент-Жилуаза»

10 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:24
187
1
Таловеров попал в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров вошел в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы по версии статистического портала WhoScored.

У 23-летнего игрока один из самых высоких рейтингов в символической команде.

Отметим, что 9 ноября состоялся матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором ЛАСК принимал на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0). Таловеров забил второй гол своей команды, который стал для него дебютным в австрийском клубе.

Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК

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Максим Таловеров ЛАСК Лига Европы Юнион Сент-Жилуаз
Источник WhoScored
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potemkin78
жаль на ОИ не попадёт, заслужил 
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