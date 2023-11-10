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Чемпионат Украины
Кремень-2
10.11.2023 12:45 - : -
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
10 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:02
37
0

Тростянец – Звягель, Кремень-2 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября видеотрансляцию поединков 17-го тура Второй лиги

10 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:02
37
0
Тростянец – Звягель, Кремень-2 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

10 ноября проходят поединки 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей.

Вторая лига. 17-й тур, 10 ноября

  • 12:00. Тростянец – Звягель
  • 12:45. Кремень-2 – ЮКСА

Турнирная таблица

12:00. Тростянец – Звягель

12:45. Кремень-2 – ЮКСА

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Источник Sport.ua
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