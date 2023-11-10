Украина. Вторая лига10 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:02
37
0
Тростянец – Звягель, Кремень-2 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября видеотрансляцию поединков 17-го тура Второй лиги
10 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:02
37
0
10 ноября проходят поединки 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей.
Вторая лига. 17-й тур, 10 ноября
- 12:00. Тростянец – Звягель
- 12:45. Кремень-2 – ЮКСА
Турнирная таблица
12:00. Тростянец – Звягель
12:45. Кремень-2 – ЮКСА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2023, 23:56 45
Луганчане провалили первый тайм
Футбол | 10 ноября 2023, 09:17 8
Луганский клуб во второй раз в сезоне попрощается с главным тренером
Футбол | 09.11.2023, 15:51
Футбол | 10.11.2023, 10:34
Футбол | 09.11.2023, 14:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.11.2023, 12:53 24
09.11.2023, 20:52 7
Футбол
09.11.2023, 09:30 4
08.11.2023, 13:22 45
09.11.2023, 14:59 4
09.11.2023, 00:10 8