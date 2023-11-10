Победа в потемках. ЮКСА выиграл и сохранил лидерство во Второй лиге

10 ноября прошли два поединка 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В последнем выездном матче в 2023 году клуб ЮКСА выиграл в Кременчуге матч против местного Кременя-2 (1:0).

Из-за воздушной тревоги поединок начался на два часа позже запланированного, поэтому доигрывали поединок команды в сумерках.

«Крестоносцы» завоевали важные три очка благодаря голу бразильского хавбека Матеуса, который пролонгировал свою бомбардирскую серию, забив в шестой игре подряд.

В следующем 18-м туре подопечные Николая Цымбала будут принимать Чайку в Киеве на УТК им. В. Банникова.

Клуб Звягель также одержал минимальную гостевую победу, взяв верх над командой из Тростянца (1:0).

Лидеры Второй лиги: ЮКСА (36), Звягель (34), Чайка, Дружба (по 31).

Вторая лига. 17-й тур, 10 ноября

Тростянец – Звягель – 0:1

Гол: Оринчак, 27

Кремень-2 – ЮКСА – 0:1

Гол: Матеус, 66

Турнирная таблица