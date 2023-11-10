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Чемпионат Украины
Прикарпатье
10.11.2023 12:30 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 09:34
54
0

Прикарпатье – Металлист, Нива Т – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 10 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Первой лиги

10 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 09:34
54
0
Прикарпатье – Металлист, Нива Т – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Подолье

10 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 16-й тур, 10 ноября

  • 12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков
  • 13:15. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков

13:15. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий

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Источник Sport.ua
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