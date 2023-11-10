10.11.2023 12:30 - : -
Украина. Первая лига10 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 09:34
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Прикарпатье – Металлист, Нива Т – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 10 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Первой лиги
10 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 09:34
54
0
10 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 16-й тур, 10 ноября
- 12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков
- 13:15. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица
12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков
13:15. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий
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