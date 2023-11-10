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Чемпионат Украины
Прикарпатье
10.11.2023 14:45 – FT 1 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 16:42 | Обновлено 10 ноября 2023, 16:43
272
1

Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа

Долгожданная для харьковчан победа

10 ноября 2023, 16:42 | Обновлено 10 ноября 2023, 16:43
272
1
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
ФК Металлист

Состоялись два матча 16-го тура Первой лиги в группе А. Знаковое событие случилось для «Металлиста», который со счетом 2:1 обыграл «Прикарпатье».

Для аутсайдера это только вторая победа в чемпионате и первая с 4-го тура в августе. Харьковчане набрали 10 очков и остались на последней позиции.

В другом матче «Нива» Тернополь и «Подолье» голов не забивали.

Первая лига. 16-й тур, Группа А

Прикарпатье - Металлист 1:2
Голы: Цюцюра, 60 - Бусько, 2, Рязанцев, 72

Нива Тернополь - Подолье 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Програвати дома аутсайдеру... Це як взагалі?!
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