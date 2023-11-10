Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа

Состоялись два матча 16-го тура Первой лиги в группе А. Знаковое событие случилось для «Металлиста», который со счетом 2:1 обыграл «Прикарпатье».

Для аутсайдера это только вторая победа в чемпионате и первая с 4-го тура в августе. Харьковчане набрали 10 очков и остались на последней позиции.

В другом матче «Нива» Тернополь и «Подолье» голов не забивали.

Первая лига. 16-й тур, Группа А

Прикарпатье - Металлист 1:2

Голы: Цюцюра, 60 - Бусько, 2, Рязанцев, 72

Нива Тернополь - Подолье 0:0

Турнирная таблица