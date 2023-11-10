10.11.2023 14:45 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига10 ноября 2023, 16:42 | Обновлено 10 ноября 2023, 16:43
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Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Долгожданная для харьковчан победа
10 ноября 2023, 16:42 | Обновлено 10 ноября 2023, 16:43
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Состоялись два матча 16-го тура Первой лиги в группе А. Знаковое событие случилось для «Металлиста», который со счетом 2:1 обыграл «Прикарпатье».
Для аутсайдера это только вторая победа в чемпионате и первая с 4-го тура в августе. Харьковчане набрали 10 очков и остались на последней позиции.
В другом матче «Нива» Тернополь и «Подолье» голов не забивали.
Первая лига. 16-й тур, Группа А
Прикарпатье - Металлист 1:2
Голы: Цюцюра, 60 - Бусько, 2, Рязанцев, 72
Нива Тернополь - Подолье 0:0
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