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Лига Европы
Спортинг Лиссабон
09.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Ракув
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Лига Европы
10 ноября 2023, 04:49 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:54
53
0

Спортинг – Ракув – 2:1. Команда Кочергина сохранила шансы на ЛК. Видеообзор

«Ракув» проиграл из-за удаления и двух пенальти

10 ноября 2023, 04:49 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:54
53
0
Спортинг – Ракув – 2:1. Команда Кочергина сохранила шансы на ЛК. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Исход встречи между «Спортингом» и «Ракувом» был предрешен в самом дебюте. Защитник польской команды Раковицан на 12-й минуте получил красную карточку и привез пенальти, который реализовал Педро Гонсалвеш. В начале второго тайма он же оформил дубль, тоже с пенальти.

Отдадим должное «Ракуву», который не позволил себя разгромить и даже отыграл один мяч. Но после этого поражения у поляков остались шансы только на продолжение борьбы в Лиге конференций. «Ракув» отстает на три очка от «Штурма», проиграв австрийцам домашний матч со счетом 0:1.

Что касается конкретно Владислава Кочергина, то он провел на поле 62 минуты и получил оценку 6,4 от Sofascore. Это как раз отвечало уровню игры «Ракува», который набрал общий средний балл 6,38.

Лига Европы

4-й тур, группа D

«Спортинг» – «Ракув» – 2:1

Голы: Педру Гонсалвеш, 14 (1:0), пенальти, Педру Гонсалвеш, 52, пенальти (2:0), Рундич, 71 (2:1).

Удаление: Раковицан, 12 («Ракув»).

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Рундич (Ракув).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
12’
Богдан Раковитан (Ракув) получает красную карточку.
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Владислав Кочергин видео голов и обзор Лига Европы Ракув Спортинг Лиссабон
Источник Sport.ua
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