Спортинг – Ракув – 2:1. Команда Кочергина сохранила шансы на ЛК. Видеообзор

Исход встречи между «Спортингом» и «Ракувом» был предрешен в самом дебюте. Защитник польской команды Раковицан на 12-й минуте получил красную карточку и привез пенальти, который реализовал Педро Гонсалвеш. В начале второго тайма он же оформил дубль, тоже с пенальти.

Отдадим должное «Ракуву», который не позволил себя разгромить и даже отыграл один мяч. Но после этого поражения у поляков остались шансы только на продолжение борьбы в Лиге конференций. «Ракув» отстает на три очка от «Штурма», проиграв австрийцам домашний матч со счетом 0:1.

Что касается конкретно Владислава Кочергина, то он провел на поле 62 минуты и получил оценку 6,4 от Sofascore. Это как раз отвечало уровню игры «Ракува», который набрал общий средний балл 6,38.

Лига Европы

4-й тур, группа D

«Спортинг» – «Ракув» – 2:1

Голы: Педру Гонсалвеш, 14 (1:0), пенальти, Педру Гонсалвеш, 52, пенальти (2:0), Рундич, 71 (2:1).

Удаление: Раковицан, 12 («Ракув»).