Спортинг – Ракув – 2:1. Команда Кочергина сохранила шансы на ЛК. Видеообзор
«Ракув» проиграл из-за удаления и двух пенальти
Исход встречи между «Спортингом» и «Ракувом» был предрешен в самом дебюте. Защитник польской команды Раковицан на 12-й минуте получил красную карточку и привез пенальти, который реализовал Педро Гонсалвеш. В начале второго тайма он же оформил дубль, тоже с пенальти.
Отдадим должное «Ракуву», который не позволил себя разгромить и даже отыграл один мяч. Но после этого поражения у поляков остались шансы только на продолжение борьбы в Лиге конференций. «Ракув» отстает на три очка от «Штурма», проиграв австрийцам домашний матч со счетом 0:1.
Что касается конкретно Владислава Кочергина, то он провел на поле 62 минуты и получил оценку 6,4 от Sofascore. Это как раз отвечало уровню игры «Ракува», который набрал общий средний балл 6,38.
Лига Европы
4-й тур, группа D
«Спортинг» – «Ракув» – 2:1
Голы: Педру Гонсалвеш, 14 (1:0), пенальти, Педру Гонсалвеш, 52, пенальти (2:0), Рундич, 71 (2:1).
Удаление: Раковицан, 12 («Ракув»).
События матча
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