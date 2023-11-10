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Лига Европы
Серветт
09.11.2023 19:45 – FT 2 : 1
Шериф
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Лига Европы
10 ноября 2023, 03:43 | Обновлено 10 ноября 2023, 03:46
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0

Серветт – Шериф – 2:1. Коваль выручить не мог. Видеообзор матча

Команда украинца вряд ли продолжит борьбу даже в Лиге конференций

10 ноября 2023, 03:43 | Обновлено 10 ноября 2023, 03:46
41
0
Серветт – Шериф – 2:1. Коваль выручить не мог. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Шерифа» матч с «Серветтом» начался удачно, ведь благодаря автоголу гости вышли вперед. Однако далее швейцарцы завладели большим перевесом. Максим Коваль совершил семь сэйвов, однако украинец не спас свою команду от поражения. Вины в пропущенных голах нашего футболиста нет. Был удар в упор и пенальти. Также молдавская команда получила две красных карточки.

«Шериф» уже точно не претендует на выход в плей-офф Лиги Европы. Шансы продолжить борьбу в Лиге конференций тоже мизерные. «Шериф» отстает на три очка от «Серветта» и уступает по личным встречам. Также в этой группе «Славия» обыграла «Рому».

Лига Европы

4-й тур, группа G

«Серветт» «Шериф» 2:1

Голы: Северен, 12, автогол (0:1), Рулье, 84 (1:1), Бедиа, 90+3, пенальти (2:1).

Удаления: Зохури, 90+1, Кики, 90+8 (оба – «Шериф»).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Крис Бедья (Серветт).
90’
Армел Зохори (Шериф) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Руйе (Серветт).
13’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йоан Северин (Серветт).
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Источник Sport.ua
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