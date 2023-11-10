ВИДЕО. Волевая победа Астон Виллы и другие результаты Лиги конференций
Вашему вниманию обзоры пяти матчей позднего слота третьего еврокубка
«Брюгге» выиграл у «Лугано» и обеспечил себе место не ниже второго, то есть продолжит борьбу в ЛК весной.
«Астон Вилла» благодаря голам Дугласа Луиса и Олли Уоткинса одержала волевую победу над «АЗ». Бирмингемцы с девятью очками делят лидерство с «Легией», уступая полякам по личным встречам.
«Фенербахче» впервые потерял очки, проиграв «Лудогорцу».
«Лилль» не удержал победу в выездной встрече с «Олимпией», но команда Паулу Фонсеки продолжает лидировать в своей группе.
Лига конференций
4-й тур, группа В
«Астон Вилла» – «АЗ» – 2:1
Голы: Павлидис, 52 (0:1), Дуглас Луис, 61 (1:1), Уоткинс, 81 (2:1).
«Брюгге» – «Лугано» – 2:0
Голы: Игор Тиаго, 62, пенальти (1:0), Ванакен, 90+6 (2:0).
Не реализованный пенальти: Жутгла, 85 («Брюгге»).
«Лудогорец» – «Фенербахче» – 2:0
Голы: Пьотровски, 18 (1:0), Секо, 90+2 (2:0).
«Олимпия» – «Клаксвик» – 2:0
Голы: Суалехе, 84 (1:0), Нукич, 88 (2:0).
Удаление: Фредериксберг, 62 («Клаксвик»).
«Слован» – «Лилль» – 1:1
Голы: Гомес, 52 (0:1), Чаврич, 80 (1:1).
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