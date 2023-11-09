Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как из пращи. Пьотровски забил чумовой гол за Лудогорец в ЛЕ
Лига Европы
09 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:33
186
0

ВИДЕО. Как из пращи. Пьотровски забил чумовой гол за Лудогорец в ЛЕ

Поляк огорчил «Фенербахче»

09 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:33
186
0
ВИДЕО. Как из пращи. Пьотровски забил чумовой гол за Лудогорец в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Пьотровски

9 ноября проходит матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и турецким «Фенербахче».

На 18-й минуте «Лудогорец» вперед вывел поляк Якуб Пьотровски. 26-летнему полузащитнику удался чумовой гол после сильного удара метров с 30-32-х.

По теме:
Таловеров помог ЛАСКу набрать три очка, Брайтон победил Аякс
Ливерпуль чуть не совершил суперкамбэк с Тулузой. Гол в конце не засчитали
ВИДЕО. Тулуза шокировала Ливерпуль в Лиге Европы. Клопп – в ярости
Лудогорец Фенербахче Лига Европы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Футбол | 09 ноября 2023, 00:10 8
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина

Ман Юнайтед потерпел неудачу в Копенгагене в результативном матче

Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации
Баскетбол | 09 ноября 2023, 20:40 7
Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации
Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации

Женская сборная Украины по баскетболу начала квалификационный турнир с крупного поражения

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Бокс | 08.11.2023, 23:39
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09.11.2023, 14:42
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С.Ж.
Футбол | 09.11.2023, 22:16
Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С.Ж.
Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С.Ж.
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
07.11.2023, 18:11 6
Бокс
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 289
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем