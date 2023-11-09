Лига Европы09 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:33
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ВИДЕО. Как из пращи. Пьотровски забил чумовой гол за Лудогорец в ЛЕ
Поляк огорчил «Фенербахче»
09 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:33
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9 ноября проходит матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и турецким «Фенербахче».
На 18-й минуте «Лудогорец» вперед вывел поляк Якуб Пьотровски. 26-летнему полузащитнику удался чумовой гол после сильного удара метров с 30-32-х.
Jakub Piotrowski super goal. Ludogorets 1-0 Fenerbahçepic.twitter.com/q74ChLcPWB— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 9, 2023
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