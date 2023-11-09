Украина. Премьер лига09 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:28
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Колос – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября в 17:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги
09 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:28
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В пятницу, 10 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Минай». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Минай»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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