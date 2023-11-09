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Чемпионат Украины
Колос К
10.11.2023 17:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:28
57
0

Колос – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября в 17:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги

09 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:28
57
0
Колос – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 10 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Минай». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Минай»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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