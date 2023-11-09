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Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 22:40 |
43
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

09 ноября 2023, 22:40 |
43
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай
УПЛ

В пятницу, 10 ноября, пройдет матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Минай».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 17.00.

«Колос» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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