Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 10 ноября, пройдет матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Минай».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 17.00.
«Колос» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.
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