В пятницу, 10 ноября, пройдет матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Минай».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 17.00.

«Колос» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.