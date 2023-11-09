Лига Европы09 ноября 2023, 22:16 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:31
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Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С-Ж
Украинец помог своей команде разгромить соперника
09 ноября 2023, 22:16 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:31
462
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Сегодня, 9 ноября закончился матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК разгромил на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0).
Один из голов австрийского клуба провел украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой в конце первого тайма. За свое выступление Таловеров получил самый высокий балл от статистического портала WhoScored – 8.8 и был признан героем встречи.
Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.
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