Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С-Ж

Сегодня, 9 ноября закончился матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК разгромил на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0).

Один из голов австрийского клуба провел украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой в конце первого тайма. За свое выступление Таловеров получил самый высокий балл от статистического портала WhoScored – 8.8 и был признан героем встречи.

Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.