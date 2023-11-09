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Лига Европы
09 ноября 2023, 22:16 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:31
462
1

Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С-Ж

Украинец помог своей команде разгромить соперника

09 ноября 2023, 22:16 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:31
462
1
Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С-Ж
ФК ЛАСК. Максим Таловеров

Сегодня, 9 ноября закончился матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК разгромил на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0).

Один из голов австрийского клуба провел украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой в конце первого тайма. За свое выступление Таловеров получил самый высокий балл от статистического портала WhoScored – 8.8 и был признан героем встречи.

Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.

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Максим Таловеров WhoScored ЛАСК Юнион Сент-Жилуаз
Источник Sport.ua
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andre_lui
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