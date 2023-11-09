Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Рахим может быть наказан за бросок петарды на трибуны
Нападающему Рахиму Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое «Челси» разместил на своем аккаунте TikTok.
Видео было снято во время победы «Челси» над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 в понедельник. В этом матче Стерлинг отыграл 90 минут и ассистировал Николасу Джексону, забившему первый гол во втором тайме.
В ролике, опубликованном на официальном аккаунте «Челси» в TikTok, видно, как в ноги партнеру Стерлинга по команде «синих» Коулу Палмеру бросают петарду после того, как он забил пенальти в первом тайме.
После празднования Стерлинг нагибается и бросает петарду в сторону трибун. Куда она приземлилась – неизвестно.
Сообщается, что видеозапись находится на рассмотрении Футбольной ассоциации, и по его результатам будет принято решение о том, какие меры необходимо принять в отношении игрока сборной Англии.
В прошлом году нападающий «Тоттенхэма» Ричарлисон был признан виновным в неподобающем поведении после того, как бросил файер в толпу во время игры за «Эвертоном». Бразилец получил одноматчевую дисквалификацию и был оштрафован на 25 000 фунтов стерлингов. В 2004 году нападающий «Лидса» Алан Смит получил двухматчевую дисквалификацию за то, что бросил пластиковую бутылку в толпу во время матча с «Манчестер Юнайтед».
@chelseafc Spot on from Cole! 🤫 #chelsea #cfc #colepalmer ♬ original sound - Chelsea FC
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