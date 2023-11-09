Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok

Нападающему Рахиму Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое «Челси» разместил на своем аккаунте TikTok.

Видео было снято во время победы «Челси» над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 в понедельник. В этом матче Стерлинг отыграл 90 минут и ассистировал Николасу Джексону, забившему первый гол во втором тайме.

В ролике, опубликованном на официальном аккаунте «Челси» в TikTok, видно, как в ноги партнеру Стерлинга по команде «синих» Коулу Палмеру бросают петарду после того, как он забил пенальти в первом тайме.

После празднования Стерлинг нагибается и бросает петарду в сторону трибун. Куда она приземлилась – неизвестно.

Сообщается, что видеозапись находится на рассмотрении Футбольной ассоциации, и по его результатам будет принято решение о том, какие меры необходимо принять в отношении игрока сборной Англии.

В прошлом году нападающий «Тоттенхэма» Ричарлисон был признан виновным в неподобающем поведении после того, как бросил файер в толпу во время игры за «Эвертоном». Бразилец получил одноматчевую дисквалификацию и был оштрафован на 25 000 фунтов стерлингов. В 2004 году нападающий «Лидса» Алан Смит получил двухматчевую дисквалификацию за то, что бросил пластиковую бутылку в толпу во время матча с «Манчестер Юнайтед».