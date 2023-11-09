Микель АРТЕТА: «Очень счастлив за Хаверца, у него все очень хорошо»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу игры атакующего полузащитника Кая Хаверца в последних матчах.

«Очень счастлив за него. У него все очень хорошо. Как по мне, то против «Вест Хэма» в первом тайме он был лучшим, против «Ньюкасла» – одним из лучших. А против «Севильи» мы увидели это снова», – сказал Артета.

Напомним, что «Арсенал» обыграл испанскую «Севилью» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.