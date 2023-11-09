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  4. Микель АРТЕТА: «Очень счастлив за Хаверца, у него все очень хорошо»
Англия
09 ноября 2023, 14:15 |
222
0

Микель АРТЕТА: «Очень счастлив за Хаверца, у него все очень хорошо»

Главный тренер «Арсенала» – о полузащитнике Кае Хаверце

09 ноября 2023, 14:15 |
222
0
Микель АРТЕТА: «Очень счастлив за Хаверца, у него все очень хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу игры атакующего полузащитника Кая Хаверца в последних матчах.

«Очень счастлив за него. У него все очень хорошо. Как по мне, то против «Вест Хэма» в первом тайме он был лучшим, против «Ньюкасла» – одним из лучших. А против «Севильи» мы увидели это снова», – сказал Артета.

Напомним, что «Арсенал» обыграл испанскую «Севилью» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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