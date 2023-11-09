Рик ПЕРРИ: «Нет никакой связи между спонсорством и вредом от ставок»

Президент Английской футбольной лиги Рик Перри считает, что при ответственном подходе спонсорские соглашения с букмекерскими операторами не угрожают увеличением количества играющих или развитием лудомании.

«В принципе, не вижу никаких проблем в том, чтобы разрешить спорту вести переговоры, чтобы получить часть от миллиардов, которые крутятся в этой сфере. Мы заказали исследование, досконально изучили ситуацию и не обнаружили доказательств того, что спонсорство ведет к увеличению количества игроков на ставках или вреда от них.

Десятилетиями ценность азартных игр в Англии оставалась стабильной и нет никакой связи между спонсорством и вредом от ставок. Никто не хочет, чтобы ставки причиняли вред, никто не хочет, чтобы футболисты становились зависимыми, тем более – не футболисты. Но это две разные проблемы, которые часто смешивают относительно того, что мы делаем с футболистами и не футболистами.

Очень важно вести себя ответственно. Мы уже минимум пять лет проводим просвещение футболистов и будем делать еще больше в этом направлении. Но, если честно, это никогда никого не остановит от того, чтобы захотеть сделать ставку. Десять процентов людей играют и всегда будут играть на ставках. Такова жизнь. Запреты не работают, поэтому нужно установить рамки, просвещать, вести себя ответственно, делать все, чтобы вред был минимальным, но исключить его очень сложно.

Если бы у нас не было спонсорства от Sky Bet, то все равно были бы игроки на ставках – так есть и так будет всегда. Наша ответственность – убедиться, что мы поддерживаем и просвещаем. Дело не только в наказании. Как мы недавно видели в Италии, дело не только в определении наказания, а в том, чтобы определить, что у некоторых игроков развилась зависимость. Важно помогать в реабилитации, а не только наказывать. И здесь нет никаких волшебных ответов. Эта проблема никуда не делась. Мы стараемся ее выявлять и решать, ни коим образом не притворяясь, что ее нет.

Но это абсолютно не должно мешать нам вступать в ответственные и разумные рыночные отношения, когда букмекерские операторы зарабатывают на спорте огромные деньги и их поощряло в этом одно правительство за другим», – сказал Перри.