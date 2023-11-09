ПСВ Эйндховен

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами ПСВ и «Ланс». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа В. 4-й тур

ПСВ – Ланс – 1:0

Гол: Де Йонг, 12

Удаление: Гилавоги, 90+2

Видео голов и обзор матча: