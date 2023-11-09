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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
08.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Ланс
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 04:13 |
21
0

ПСВ – Ланс – 1:0. 6 желтых за 6 минут, удаление на 90+2. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе В

09 ноября 2023, 04:13 |
21
0
ПСВ – Ланс – 1:0. 6 желтых за 6 минут, удаление на 90+2. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами ПСВ и «Ланс». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа В. 4-й тур

ПСВ – Ланс – 1:0

Гол: Де Йонг, 12

Удаление: Гилавоги, 90+2

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
Морган Гилавоги (Ланс) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
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Ланс ПСВ Лига чемпионов видео голов и обзор удаление с поля Люк де Йонг
Источник Sport.ua
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