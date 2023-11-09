08.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов09 ноября 2023, 04:13 |
21
0
ПСВ – Ланс – 1:0. 6 желтых за 6 минут, удаление на 90+2. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе В
09 ноября 2023, 04:13 |
21
0
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами ПСВ и «Ланс». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Лига чемпионов. 8 ноября
Группа В. 4-й тур
ПСВ – Ланс – 1:0
Гол: Де Йонг, 12
Удаление: Гилавоги, 90+2
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +2
Морган Гилавоги (Ланс) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
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