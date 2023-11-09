ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Нидерландский ПСВ обыграл французский Ланс (1:0) и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ.

Единственный в матче гол забил Люк де Йонг на 12-й минуте.

Ситуация в группе B: Арсенал (9 очков), ПСВ, Ланс (по 5), Севилья (2).

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

ПСВ – Ланс – 1:0

Гол: Люк де Йонг, 12

Турнирная таблица