08.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов09 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:19
15
0
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24
09 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:19
15
0
8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Нидерландский ПСВ обыграл французский Ланс (1:0) и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ.
Единственный в матче гол забил Люк де Йонг на 12-й минуте.
Ситуация в группе B: Арсенал (9 очков), ПСВ, Ланс (по 5), Севилья (2).
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 8 ноября
ПСВ – Ланс – 1:0
Гол: Люк де Йонг, 12
Турнирная таблица
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