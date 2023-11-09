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ПСВ Эйндховен
08.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Ланс
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:19
15
0

ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24

09 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:19
15
0
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нидерландский ПСВ обыграл французский Ланс (1:0) и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ.

Единственный в матче гол забил Люк де Йонг на 12-й минуте.

Ситуация в группе B: Арсенал (9 очков), ПСВ, Ланс (по 5), Севилья (2).

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

ПСВ – Ланс – 1:0

Гол: Люк де Йонг, 12

Турнирная таблица

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Лига чемпионов ПСВ Ланс видео голов и обзор Люк де Йонг
Источник Sport.ua
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