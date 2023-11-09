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  4. Лучший со скамейки. Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в ЛЧ
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 01:57 |
294
0

Лучший со скамейки. Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в ЛЧ

«Канониры» обыграли «Севилью» со счетом 2:0 в 4-м туре группового раунда

09 ноября 2023, 01:57 |
294
0
Лучший со скамейки. Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами «Арсенал» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме вместо Такехиро Томиясу.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Александр является лучшим среди игроков, которые появились на поле с лавки запасных.

Лучшим игроком матча стал Букайо Сака (8.7), на счету которого ассист и гол.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Севилья – 2:0

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Александр Зинченко лучший игрок WhoScored Букайо Сака Арсенал Лондон Севилья Арсенал - Севилья Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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