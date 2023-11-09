ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв на последних секундах матча ЛЧ Реал – Брага
Мадридская команда обыграла португальскую со счетом 3:0
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.
На последних секундах матча Абель Руис ударил головой в противоход Лунину, но Андрей сумел отразить удар.
❗️ ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв на последних секундах матча ЛЧ Реал – Брага
В итоге украинский кипер сохранил ворота «Реала» сухими.
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