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  4. ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв на последних секундах матча ЛЧ Реал – Брага
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 00:15 |
1887
1

ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв на последних секундах матча ЛЧ Реал – Брага

Мадридская команда обыграла португальскую со счетом 3:0

09 ноября 2023, 00:15 |
1887
1
ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв на последних секундах матча ЛЧ Реал – Брага
Getty Images/Global Images Ukraine. Рюдигер, Лунин, Начо

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.

На последних секундах матча Абель Руис ударил головой в противоход Лунину, но Андрей сумел отразить удар.

❗️ ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв на последних секундах матча ЛЧ Реал – Брага

В итоге украинский кипер сохранил ворота «Реала» сухими.

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Источник Sport.ua
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