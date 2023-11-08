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  4. Наполи – Унион Берлин – 1:1. Серия из 12 поражений прервана. Видео голов
Лига Чемпионов
Наполи
08.11.2023 19:45 – FT 1 : 1
Унион Берлин
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:08
118
0

Наполи – Унион Берлин – 1:1. Серия из 12 поражений прервана. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:08
118
0
Наполи – Унион Берлин – 1:1. Серия из 12 поражений прервана. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1).

Унион прервал свою ужасную 12-матчевую серию из поражений. Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

22:00. Наполи – Унион Берлин – 1:1

Голы: Политано, 39 – Фофана, 52

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Унион Берлин).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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Наполи Унион Берлин видео голов и обзор Маттео Политано Лига чемпионов Давид Датро Фофана
Источник Sport.ua
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