08.11.2023 19:45 – FT 1 : 1
Лига чемпионов08 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:08
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Наполи – Унион Берлин – 1:1. Серия из 12 поражений прервана. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:08
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8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1).
Унион прервал свою ужасную 12-матчевую серию из поражений. Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 8 ноября
22:00. Наполи – Унион Берлин – 1:1
Голы: Политано, 39 – Фофана, 52
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Унион Берлин).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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