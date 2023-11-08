8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1).

Унион прервал свою ужасную 12-матчевую серию из поражений. Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

22:00. Наполи – Унион Берлин – 1:1

Голы: Политано, 39 – Фофана, 52