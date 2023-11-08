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Лига Чемпионов
Наполи
08.11.2023 19:45 – FT 1 : 1
Унион Берлин
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 21:48 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:54
170
1

Наполи и Унион Берлин разошлись миром в группе, где лидирует Реал

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24

08 ноября 2023, 21:48 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:54
170
1
Наполи и Унион Берлин разошлись миром в группе, где лидирует Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1).

Унион прервал свою ужасную 12-матчевую серию из поражений. Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.

Вечером в 22:00 в этой группе играют Реал Мадрид и Брага.

Ситуация в группе: Реал (9 и игра в запасе), Наполи (7), Брага (3 и игра в запасе), Унион Берлин (1).

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

22:00. Наполи – Унион Берлин – 1:1

Голы: Политано, 39 – Фофана, 52

Турнирная таблица

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видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи Унион Берлин Маттео Политано Давид Датро Фофана
Источник Sport.ua
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New Zealander
Унион помагает хоть Браге в своей групе чтобы Брага имела шансы на второе место. А у нас гребаный Антверпен нифига не хочет помагать Шахтеру. Ни рыба ни мясо они. Пользы никакой с них. 
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