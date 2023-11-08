Наполи и Унион Берлин разошлись миром в группе, где лидирует Реал
8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24
8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Наполи и Унион Берлин разошлись миром, обменявшись голами (1:1).
Унион прервал свою ужасную 12-матчевую серию из поражений. Немецкая команда получила первое историческое очко в ЛЧ.
Вечером в 22:00 в этой группе играют Реал Мадрид и Брага.
Ситуация в группе: Реал (9 и игра в запасе), Наполи (7), Брага (3 и игра в запасе), Унион Берлин (1).
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 8 ноября
22:00. Наполи – Унион Берлин – 1:1
Голы: Политано, 39 – Фофана, 52
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