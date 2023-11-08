Аранча РУС: «Хорошо знаю украинских теннисисток, будет нелегко»

Первый номер сборной Нидерландов Аранча Рус, которая в этом году выиграла первый в своей карьере турнир серии WTA 250, рассказала, как победа в Гамбурге повлияла на ее уверенность в своих силах.

11-12 ноября состоится матч раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Нидерландов.

«Эта победа придала мне много уверенности. Я считаю, что провела один из лучших сезонов в своей карьере. Я буду очень стараться завершить этот год победой в Вильнюсе. Я хорошо знаю украинских теннисисток. Практически со всеми из них я встречалась на различных турнирах, мы часто тренируемся вместе. Это очень хорошая команда, и нам здесь будет нелегко», – сказала Рус.

Отметим, что Рус сыграла 33 матча с украинками и выиграла 13 из них, но на харде статистика заметно хуже – 4 победы и 9 поражений. В целом, Аранча 1 раз обыгрывала Калинину, один раз проигрывала Ястремской, а также имеет 1-1 в матчах с Завацкой.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena.

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