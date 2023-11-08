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  4. ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой с Нидерландами
ITF
08 ноября 2023, 20:46 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:31
585
0

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой с Нидерландами

Все украинские теннисистки прибыли в расположение команды

08 ноября 2023, 20:46 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:31
585
0
ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой с Нидерландами
ФТУ. Ангелина Калинина

В среду в Вильнюсе вся национальная сборная Украины Кубка Билли Джин Кинг собралась в полном составе: Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок. Последней в расположение команды прибыла дебютантка Калинина.

В первый же день сбора украинки вместе с капитаном Михаилом Филимой провели тренировку, фотографии с которой можно увидеть ниже.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей. Ранее украинки один раз играли против сборной Нидерландов, одержав победу в 2004 году.

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Ангелина Калинина Людмила Киченок Надежда Киченок Даяна Ястремская Михаил Филима Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису фото
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