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08 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:15
752
0

Креспо возглавит бывший клуб Реброва

Легендарный аргентинец возглавит «Аль-Айн»

08 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:15
752
0
Креспо возглавит бывший клуб Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнан Креспо

Легендарный в прошлом аргентинский форвард Эрнан Креспо в ближайшее время станет новым главным тренером клуба «Аль-Айн» из ОАЭ. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Предыдущим местом работы 48-летнего аргентинского специалиста был катарский «Аль-Духаиль». В октябре команду возглавил экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

Напомним, в 2021 – 2023 годах «Аль-Айн» возглавлял нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Также в своей тренерской карьере Креспо работал с «Моденой», «Банфилдом», «Дефенса и Хустисией» и «Сан-Паулу».

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Эрнан Креспо Аль-Айн Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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