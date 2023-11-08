Креспо возглавит бывший клуб Реброва

Легендарный в прошлом аргентинский форвард Эрнан Креспо в ближайшее время станет новым главным тренером клуба «Аль-Айн» из ОАЭ. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Предыдущим местом работы 48-летнего аргентинского специалиста был катарский «Аль-Духаиль». В октябре команду возглавил экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

Напомним, в 2021 – 2023 годах «Аль-Айн» возглавлял нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Также в своей тренерской карьере Креспо работал с «Моденой», «Банфилдом», «Дефенса и Хустисией» и «Сан-Паулу».