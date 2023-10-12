Другие новости12 октября 2023, 09:51 | Обновлено 12 октября 2023, 10:02
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Не долго отдыхал. Экс-тренер ПСЖ возглавил клуб в Катаре
Кристоф Галтье возобновил карьеру
12 октября 2023, 09:51 | Обновлено 12 октября 2023, 10:02
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Французский специалист Кристоф Галтье возглавил катарский клуб «Аль-Духаиль».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в штаб бывшего наставника парижского «ПСЖ» вошли Жоау Сакраменту и Тьерри Олексяк, которые помогали ему во время работы с парижанами.
Напомним, Галтье возглавлял «ПСЖ» с лета 2022 года по лето 2023. Он привел команду к победе в чемпионате Франции.
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