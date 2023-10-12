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12 октября 2023, 09:51 | Обновлено 12 октября 2023, 10:02
128
0

Не долго отдыхал. Экс-тренер ПСЖ возглавил клуб в Катаре

Кристоф Галтье возобновил карьеру

12 октября 2023, 09:51 | Обновлено 12 октября 2023, 10:02
128
0
Не долго отдыхал. Экс-тренер ПСЖ возглавил клуб в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Французский специалист Кристоф Галтье возглавил катарский клуб «Аль-Духаиль».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в штаб бывшего наставника парижского «ПСЖ» вошли Жоау Сакраменту и Тьерри Олексяк, которые помогали ему во время работы с парижанами.

Напомним, Галтье возглавлял «ПСЖ» с лета 2022 года по лето 2023. Он привел команду к победе в чемпионате Франции.

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Кристоф Галтье Аль-Духаиль чемпионат Катара по футболу
Источник Sport.ua
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