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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Ракицкий стал для игроков Барселоны непреодолимой стеной»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 16:27 |
1597
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Ракицкий стал для игроков Барселоны непреодолимой стеной»

Бывший игрок «Шахтера» прокомментировал победу клуба над «Барселоной»

08 ноября 2023, 16:27 |
1597
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Ракицкий стал для игроков Барселоны непреодолимой стеной»
Д. Руденко. Андрей Воробей

Бывший игрок «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал победу донецкого клуба над каталонской «Барселоной» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Подавляющее большинство людей из мира футбола до поединка против Барселоны предсказывали команде Марино Пушича если не разгром, то поражение точно. У Вас перед матчем в Гамбурге были предчувствия, что «Шахтер» может сотворить сенсацию?

– До матча я считал, что и ничья будет очень благоприятным результатом. Победу «Шахтеру» не прогнозировал, нет.

– И как вам матч?

– Я, честно говоря, в шоке. В приятном таком шоке от победы «Шахтера». Очень валидольная игра была. Никто не был уверен в итоговом результате до самого финального свистка. Неожиданный результат.

В игре против «Барселоны» мне очень понравился характер, который продемонстрировали все без исключения футболисты «Шахтера». Прыгнули выше головы, переиграв «Барселону». Чрезвычайно важная победа. На 99.9 процентов «Шахтер» уже гарантировал себе еврокубковую весну.

– Кого бы Вы назвали главным героем матча. Автора единственного и победного года Даниила Сикана?

– Сикан, безусловно, был на поле одним из лучших. Еще бы я похвалил за очень приличную игру вратаря Дмитрия Ризныка.

Но больше всего, мне понравилось, как команда сыграла в обороне. Максимально строго. Где-то играли на отбой, но это было оправдано, потому что «Барселона» доминировала на поле большую часть времени. Все игроки оборонялись, особенно в конце игры. Не было такого, что кто-то не отрабатывал.

Однако, при всем своем преимуществе в контроле мяча, испанцы не создали ни одного реального голевого момента. И не потому, что они действовали плохо, а потому, что игроки «Шахтера» не дали играть им в их привычную игру. Не позволили. Выстояли, вытерпели, сыграли через не могу, как говорится, поэтому и были вознаграждены победой. Такого вот терпения и характера, как в матче против «Барселоны», «Шахтеру» часто не хватало раньше.

– Именно к обороне «Шахтера» еще не так давно было больше всего претензий, когда командой руководил Патрик ван Леувен. Разве ленивый не упрекал защитников «горняков» за иногда совсем плохие матчи.

– Знаете, если все же выделять кого-то из игроков в матче против «Барселоны», возвращаясь к предыдущему вопросу, то я бы назвал Ярослава Ракицкого лучшим, львом, «львом матча».

От него аж веяло спокойствием. Во втором тайме пару раз в штрафной возникал «пожар», «Барселона» давила, пытаясь отыграться, а Ярик хладнокровно все подчищал, вычищал, на втором этаже не дал никому себя переиграть. Ракицкий стал для игроков «Барселоны» непреодолимой стеной.

Судить же по одному матчу о том, улучшилась ли игра в обороне «Шахтера» глобально, нельзя. Однако, если мы говорим о конкретно взятом матче, то – да. Роберта Левандовски исключить полностью из игры дорогого стоит.

После 4 туров «Шахтер» занимает 3-е место в своей группе, набрав 6 очков. Впереди только «Барселона» и «Порту», которые набрали по 9 зачетных баллов.

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Андрей Воробей Даниил Сикан Дмитрий Ризнык Ярослав Ракицкий Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона
Источник Украинский футбол
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