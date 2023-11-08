Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ощущения не из приятных». Жоау КАНСЕЛУ – о поражении от Шахтера
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 15:34 |
611
0

«Ощущения не из приятных». Жоау КАНСЕЛУ – о поражении от Шахтера

Защитник «Барселоны» поделился впечатлениями от матча

08 ноября 2023, 15:34 |
611
0
«Ощущения не из приятных». Жоау КАНСЕЛУ – о поражении от Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Фланговый защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (поражение 0:1):

«Ощущения не из приятных. Последние два матча мы сыграли очень плохо. Мы не заслуживали победить у «Реал Сосьедада», и сегодня мы тоже не наиграли на три очка. Теперь нужно хорошо сыграть в субботу, нам нужно будет играть против «Алавеса» с другим настроением».

Отметим, что именно Канселу получил самую высокую оценку за матч от статистического портала WhoScored.

По теме:
Ориоль РОМЕУ: «Шахтер нас хорошо накрывал»
Жиру установил новый рекорд Франции в Лиге чемпионов
Даниил Сикан, забив Барселоне, стал автором двух голевых юбилеев
Жоау Канселу Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Время праздновать. Очки по осени считать будем
Футбол | 08 ноября 2023, 11:55 28
Время праздновать. Очки по осени считать будем
Время праздновать. Очки по осени считать будем

Валерий Василенко – о невыносимой легкости бытия

ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
Футбол | 08 ноября 2023, 02:19 3
ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Барселоной»

Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Футбол | 07.11.2023, 21:34
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Футбол | 07.11.2023, 22:40
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года
Футбол | 08.11.2023, 12:13
Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года
Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
07.11.2023, 00:45 8
Футбол
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 4
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 23
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 9
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем