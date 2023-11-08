«Ощущения не из приятных». Жоау КАНСЕЛУ – о поражении от Шахтера

Фланговый защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (поражение 0:1):

«Ощущения не из приятных. Последние два матча мы сыграли очень плохо. Мы не заслуживали победить у «Реал Сосьедада», и сегодня мы тоже не наиграли на три очка. Теперь нужно хорошо сыграть в субботу, нам нужно будет играть против «Алавеса» с другим настроением».

Отметим, что именно Канселу получил самую высокую оценку за матч от статистического портала WhoScored.