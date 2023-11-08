Сикан получил высокую оценку. А защитнику Барселоны поставили еще больше
Веб-портал WhoScored поставил Жоау Канселу из «Барселоны» оценку 7.7
Вечером 7 ноября в немецком Гамбурге прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» обыграл «Барселону» (1:0).
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Единственный гол забил форвард Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.
Сикан получил самую высокую оценку в составе горняков – 7.5 (от WhoScored). Столько же получил Ярослав Ракицкийю
Веб-портал WhoScored поставил Жоау Канселу, правому защитнику «Барселоны», оценку 7.7, и это лучшая отметка в матче.
Лига чемпионов 2023/24. Группа H
4-й тур, 7 ноября, Гамбург
19:45. Шахтер – Барселона – 1:0
Гол: Даниил Сикан, 40.
Оценки за матч от веб-портала WhoScored
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Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени
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