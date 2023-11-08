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  4. Сикан получил высокую оценку. А защитнику Барселоны поставили еще больше
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 03:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 03:39
171
0

Сикан получил высокую оценку. А защитнику Барселоны поставили еще больше

Веб-портал WhoScored поставил Жоау Канселу из «Барселоны» оценку 7.7

08 ноября 2023, 03:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 03:39
171
0
Сикан получил высокую оценку. А защитнику Барселоны поставили еще больше
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу и Даниил Сикан

Вечером 7 ноября в немецком Гамбурге прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» обыграл «Барселону» (1:0).

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Единственный гол забил форвард Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

Сикан получил самую высокую оценку в составе горняков – 7.5 (от WhoScored). Столько же получил Ярослав Ракицкийю

Веб-портал WhoScored поставил Жоау Канселу, правому защитнику «Барселоны», оценку 7.7, и это лучшая отметка в матче.

Лига чемпионов 2023/24. Группа H

4-й тур, 7 ноября, Гамбург

19:45. Шахтер – Барселона – 1:0

Гол: Даниил Сикан, 40.

Оценки за матч от веб-портала WhoScored

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Барселона Шахтер Донецк Даниил Сикан Лига чемпионов Шахтер - Барселона Жоау Канселу лучший игрок WhoScored Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
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