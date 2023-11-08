Игорь ЛЕОНОВ: «Барселона недооценила Шахтер»

Бывший игрок «Шахтера» Игорь Леонов прокомментировал результат матча «горняков» против «Барселоны» (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– «Шахтер» выбрал правильную тактику, перекрыли зоны, не дали разбежаться тем футболистам, от которых можно было ждать остроты. Нейтрализовали Левандовски. В защите сыграли очень хорошо и грамотно, каждый подстраховывал друг друга, это самое главное. Думаю, «Барселона» ехала с мыслью, что легко победит в полноги, но этот результат – достижение «Шахтера». Ребята молодцы, ничего не сказать.

– «Горняки» забили роскошный гол.

– Судаков отдал великолепную предголевую. С детства было заметно, что он будет расти – очень целеустремленный и трудолюбивый. У него чтение игры, голевое чутье, умение отдать пас, работает голова – все на высоком уровне. Постоянно выполняет большой объем работы в позиции, которую занимает. Он должен вырасти хорошим футболистом. Но, думаю, его надо продавать.

– Кого из игроков можно отметить?

– Ракицкий и Степаненко были непроходимыми для каталонцев. Прекрасно сыграли на опыте, на мастерстве. А еще очень выделялся Судаков.

– Что скажете о «Барселоне»?

– По моему мнению, нынешняя «Барса» не та, что была раньше, времен Гвардиолы. Но они сами, видимо, думают, что не хуже. У них хорошая молодежь, они имеют хорошее будущее, но последние игры – с мадридским «Реалом», «Сосьедадом» и с «Шахтером» все показали.

– Какие турнирные перспективы открываются перед «горняками»?

– Конечно, надо бороться за плей-офф ЛЧ. Помните, была группа у «Шахтера» с «Челси» и «Ювентусом», еще в Донецке? Тогда многие говорили: «Хоть бы 3 место занять». У меня тогда было 45-летие, меня поздравлял президент и я сказал ему, что команда выйдет из группы. Тогда даже могли занять первое место и не выйти в 1/8 на «Барселону». Теперь нужно обыграть «Антверпен» и будет лобовое противостояние с «Порту». Важно не сбавлять обороты.

После 4 туров «Шахтер» занимает 3-е место в своей группе, набрав 6 очков. Впереди только «Барселона» и «Порту», которые набрали по 9 зачетных баллов.