07.11.2023 22:00 – FT 6 : 0
Лига чемпионов08 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:06
134
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Атлетико – Селтик – 6:0. Дубли Мораты и Гризманна. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:06
134
0
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика (6:0). По два гола забили Антуан Гризманн и Альваро Мората.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
22:00. Атлетико – Селтик – 6:0
Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Сауль Ньигес, 84
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
23’
Дайдзэн Маэда (Селтик) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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