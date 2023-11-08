Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Селтик – 6:0. Дубли Мораты и Гризманна. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
07.11.2023 22:00 – FT 6 : 0
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:06
134
0

Атлетико – Селтик – 6:0. Дубли Мораты и Гризманна. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:06
134
0
Атлетико – Селтик – 6:0. Дубли Мораты и Гризманна. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мората и Гризманн

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика (6:0). По два гола забили Антуан Гризманн и Альваро Мората.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

22:00. Атлетико – Селтик – 6:0

Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Сауль Ньигес, 84

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
23’
Дайдзэн Маэда (Селтик) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
По теме:
Реал Сосьедад – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Севилья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетико Мадрид Селтик Лига чемпионов видео голов и обзор Альваро Мората Антуан Гризманн Сауль Ньигес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Футбол | 07 ноября 2023, 20:30 2
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной

Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион

Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы
Футбол | 07 ноября 2023, 15:05 15
Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы
Шахтер U-19 потерпел разгромное поражение в Юношеской лиге УЕФА от Барсы

«Горняки» проиграли 0:3

Порту – Антверпен – 2:0. Португальцы догнали Барселону. Видео голов и обзор
Футбол | 08.11.2023, 02:59
Порту – Антверпен – 2:0. Португальцы догнали Барселону. Видео голов и обзор
Порту – Антверпен – 2:0. Португальцы догнали Барселону. Видео голов и обзор
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Футбол | 07.11.2023, 21:34
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Футбол | 07.11.2023, 09:00
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 13
Теннис
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
06.11.2023, 02:30 9
Теннис
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 21
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
07.11.2023, 15:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем