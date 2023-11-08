Атлетико – Селтик – 6:0. Дубли Мораты и Гризманна. Видео голов и обзор

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика (6:0). По два гола забили Антуан Гризманн и Альваро Мората.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

22:00. Атлетико – Селтик – 6:0

Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Сауль Ньигес, 84

Видеообзор матча